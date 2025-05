MURIÓ el Sarmiento: el nuevo Tren para volver de Capital a Provincia sin problemas.

El Tren Sarmiento se encuentra con su servicio interrumpido en el tramo Once-Liniers. Debido a una "falla técnica en el sistema de señalamiento entre las estaciones Floresta y Once", los pasajeros que se tomaban el tren en los diferentes puntos de sus estaciones en CABA se vieron complicados en el regreso a casa. Sin embargo, hay otra opción de tren que pueden tomarse los pasajeros para regresar desde CABA a Provincia.

Se trata del tren San Martín, que empieza su recorrido en Retiro y finaliza en Cabred, dentro del partido de Luján. Este tren recorre la zona noroeste del conurbano bonaerense a diferencia del Sarmiento que cubre toda la zona oeste. Sin embargo, es una opción cercana que facilita el regreso a casa, ya que los pasajeros que tengan que dirigirse hacia el oeste pueden tomarlo y luego combinar con algún colectivo.

Precisamente, las estaciones del Tren San Martín ideales para combinar e ir hacia otras zonas del oeste del conurbano son Caseros, Palomar, Hurlingham, Morris y San Miguel. Al ser estaciones cerca de zonas céntricas, hay gran variedad de colectivos que llegan hasta Ciudadela, Moreno o Ramos Mejía, estaciones clave del recorrido del Tren Sarmiento. También se puede optar por servicios de combis privadas que operan desde el centro porteño hacia localidades como Ituzaingó, Morón, Merlo y Moreno. Aunque su costo es más elevado, ofrecen una opción rápida para evitar demoras.

El Tren Sarmiento no se encuentra con su recorrido completamente suspendido, sino que funciona de Moreno a Liniers. Es decir que aquellos pasajeros que se encuentran en CABA no pueden tomárselo en ninguna otra estación que no sea Liniers, por lo que muchos están buscando alternativas para regresar a sus hogares sin desviarse tanto ni perder mucho tiempo de viaje.

Hasta cuándo está cerrada la estación de Once

El cierre preventivo de la estación Once, para evitar que los pasajeros entren incluso cuando el servicio no está activo, se dio alrededor de las 15:30 horas de este miércoles 28 de mayo. Desde Trenes Argentinos informaron que el personal ya se encuentra trabajando en las modificaciones para hacer que el servicio se reestablezca lo más pronto posible, pero aún no hay precisiones de cuándo volverá a funcionar el servicio con normalidad.

Se espera el servicio logre reestablecerse al final de la jornada para que en la mañana del jueves los pasajeros puedan llegar con normalidad a sus puestos de trabajo, pero no hay datos certeros que lo aseguren. Mientras tanto, la estación Once al igual que las demás de CABA seguirán cerradas por prevención.