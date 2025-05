Estación Once cerrada: alternativas para volver de Capital a Provincia

Hay varias alternativas para volver de Capital a Provincia por el cierre de la Estación Once.

Este miércoles por la tarde, miles de usuarios del Tren Sarmiento se vieron sorprendidos por el cierre inesperado de la estación Once, ubicada en Plaza Miserere, uno de los principales puntos de conexión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la zona oeste del conurbano bonaerense. La razón: una falla técnica en el sistema de señalamiento entre las estaciones Floresta y Once que obligó a interrumpir el servicio en ese tramo.

El servicio eléctrico del Tren Sarmiento circula de manera reducida entre Liniers y Moreno, dejando fuera de funcionamiento las estaciones Villa Luro, Floresta, Flores, Caballito y Once. Aunque no está completamente suspendido, el corte en el tramo entre Once y Liniers afecta gravemente a los pasajeros que necesitan volver desde el centro porteño hacia la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Qué alternativas hay para volver desde Capital a Provincia

Ante esta situación, los pasajeros deberán optar por otros medios de transporte alternativos para poder retornar a sus hogares desde la Capital Federal. Algunas de las opciones más viables para circular incluyen:

Líneas de colectivo:

La línea 1 conecta Plaza Miserere con Liniers por Avenida Rivadavia.

La 166, que pasa por Palermo y llega hasta Merlo.

Las líneas 136, 153, 163, 174 y 392 también conectan diferentes zonas de Capital con localidades del oeste bonaerense.

Subte Línea A + Colectivo:

Tomar el Subte Línea A hasta San Pedrito (última estación) y desde allí combinar con colectivos como el 163 o el 136, que continúan hacia Ramos Mejía, Haedo, Castelar, Morón y otras localidades.

Trenes alternativos + colectivos:

Utilizar el Tren Mitre o Tren San Martín desde Retiro hasta estaciones intermedias (como Villa Devoto o El Palomar) y desde allí combinar con colectivos hacia el oeste.

Servicios de combis:

Varias empresas de combis privadas operan desde el centro porteño hacia localidades como Ituzaingó, Morón, Merlo y Moreno. Aunque su costo es más elevado, ofrecen una opción rápida para evitar demoras.

Hasta cuándo está cerrado Once

Desde Trenes Argentinos informaron que "personal de la empresa se encuentra trabajando en la zona afectada con el objetivo de resolver el problema y restablecer el servicio completo a la brevedad”. Si bien no hay una hora oficial para la reanudación, se espera que el servicio vuelva a operar con normalidad antes de finalizar la jornada del miércoles. Mientras tanto, se recomienda a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos, redes sociales y aplicaciones de transporte en tiempo real para conocer el estado del servicio y elegir las mejores rutas alternativas.