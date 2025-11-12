Toy Story regresa al cine: Pixar compartió el primer adelanto de la esperada secuela

Toy Story regresa al cine: Pixar compartió el primer adelantó de la esperada secuela

Pixar compartió el primer avance de Toy Story 5 y ya comienza a crecer la nostalgia entre los que crecieron junto a esta saga de películas animadas. La secuela embarcará a Wooody y a Buzz Lightyear en una nueva aventura, esta vez, contra un enemigo moderno: las pantallas inteligentes.

De qué se trata Toy Story 5: cuándo llega la película a los cines de Argentina

El tráiler de Toy Story 5 adelantó el giro narrativo que tendrá la nueva producción con la llegada de Lilypad, una tableta inteligente que absorbe toda la atención de Bonnie y desafía a los juguetes. La nueva película toca una problemática central de la actualidad: el crecimiento del uso de pantallas en los niños que comienzan a reemplazar juguetes tradicionales por los dispositivos tecnológicos.

La nueva película introduce a Lilypad, una tablet, como la enemiga de los juguetes

El director Andrew Stanton suma un antagonista diferente a las películas anteriores, donde el problema radicaba en el paso del tiempo y el abandono. En el tráiler incluso se preguntan "¿La era de los juguetes terminó?". La película llegará a los cines de recién el 19 de junio de 2026.

¿Cómo está conformado el elenco de Toy Story 5?

Para quienes disfrutan ver las películas, incluso las animadas, en su idioma original podrán disfrutar de las mismas voces que en los films anteriores. Toy Story 5 reúne de nuevo a aclamados actores como Tom Hanks (la voz de Woody), Tim Allen (Buzz), Joan Cusack (Jessie), junto con otros personajes populares como Blake Clark (Slinky Dog) y Tony Hale (Forky).

Los voces de los personajes estarán interpretadas por los mismo actores que en las películas anteriores

Además, se sumará la actriz Greta Lee, reconocida por protagonizar Vidas pasadas, quien le dará voz a la tableta Lilypad. También se incorpora al elenco el comediante Conan O’Brien en el papel de Smarty Pants.

Como el resto de las películas de Pixar, la nueva producción apuesta a convocar desde los más chicos hasta los adultos y dejar un mensaje reflexivo sobre la nueva realidad, marcada por el avance de la tecnología, y la forma en la que cambiaron las infancias.