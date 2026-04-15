Timotéee Chalamet y Zendaya, protagonistas de la película "Dune: Parte Tres" hablan durante la presentación de Warner Bros en la convención oficial de Cinema United, en Las Vegas, EEUU

Tom Cruise dijo que ha necesitado contar con cuatro décadas de carrera como actor para poder interpretar ‌al excéntrico magnate petrolero ‌protagonista de la comedia negra "Digger".

Cruise presentó las primeras imágenes de la película el martes en la convención CinemaCon de propietarios de salas de cine celebrada en Las Vegas.

En ellas se veía al actor, de 63 años, transformado en el personaje de Digger Rockwell, un hombre mayor con poco pelo y canoso, ​barriga cervecera, acento sureño ⁠y afición por los gatos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la película, Rockwell desata ‌sin querer un desastre ecológico que lleva al mundo ⁠al borde de una guerra nuclear, ⁠antes de apresurarse a intentar salvar el planeta.

"Me ha costado 40 años poder ponerme en la piel de Digger Rockwell e ⁠interpretar las muchas, muchas facetas de este personaje", dijo ​Cruise. "La película es desenfrenada, es divertida, y estoy ‌deseando que todos la veáis".

La ‌película de Warner Bros se estrenará en los cines en octubre.

Cruise ⁠compartió escenario con el director de la película, el cuatro veces ganador del Óscar, Alejandro Iñárritu.

El director de "Birdman" y "El renacido" dijo que Cruise y él hablaron por primera vez de ​la película ‌hace siete años.

Cruise, que en aquel momento estaba rodando "Top Gun: Maverick", dijo que siempre había sido admirador de las películas de Iñárritu y que fue rápidamente a la casa del director en su moto cuando le ⁠pidió que se reunieran.

"Sabemos que es valiente: las acrobacias, los aviones, los saltos", dijo Iñárritu sobre Cruise. "Pero tengo que decir que creo que este es otro tipo de valentía. Podría ser su papel más desafiante", y añadió: "Fue una actuación de equilibrismo".

Cruise dio el pistoletazo de salida a una presentación repleta de estrellas de las próximas películas ‌de Warner Bros, el estudio que viene de un año de éxito comercial y de ganar 11 Oscars. Está en proceso de ser vendido a Paramount Skydance en un acuerdo de 110.000 millones de dólares.

Zendaya, Timothée Chalamet y Jason Momoa promocionaron "Dune: Parte Tres", la ‌conclusión de la saga de ciencia ficción que se estrenará en diciembre. La película tiene lugar 17 años después de los acontecimientos de ‌la segunda entrega.

"Los ⁠años no parecen haber sido benévolos con nadie en 'Dune'", dijo Zendaya, explicando por dónde continúa la historia. "Han ​sido años muy difíciles, desafiantes, duros y crueles, y creo que aún queda mucho por lo que luchar".

Con información de Reuters