The Last Of Us: este domingo 18 sale el sexto capítulo de la serie en HBO.

Este domingo 18 de mayo se estrena el sexto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, la serie de HBO Max que no deja de sumar fanáticos en todo el mundo. Basada en el videojuego de culto de Naughty Dog, la producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey sigue atrapando a la audiencia con una historia cargada de tensión, drama emocional y dilemas morales en un mundo devastado por una pandemia fúngica.

El nuevo episodio estará disponible a las 22:00 horas de Argentina y puede verse en el canal HBO y también por streaming en la plataforma Max. Con una narrativa cruda y potente, la segunda temporada retoma los eventos de The Last of Us Part II y pone el foco en el vínculo entre Ellie y Dina (Isabela Merced), en un contexto donde la venganza, el amor y la culpa se entrelazan sin respiro.

El regreso de Joel (Pedro Pascal), aunque en forma de flashbacks, sigue marcando el rumbo emocional de la protagonista. Además, la temporada introduce a Abby (Kaitlyn Dever), un personaje clave para lo que viene, y a Jesse (Young Mazino), entre otros.

Cómo será el sexto episodio de The Last of Us

El episodio anterior dejó una carga emocional fuerte: una nueva mutación del hongo Cordyceps, la creciente tensión entre facciones como los Serafitas y los Lobos, y una pérdida que sacudió a Ellie y Dina. Ahora, el sexto capítulo promete ser un punto de quiebre.

Con una producción de alto nivel, actuaciones intensas y una historia que no esquiva la oscuridad, The Last of Us se consolida como una de las grandes apuestas de HBO. El fenómeno sigue creciendo y, según ya confirmaron los productores, habrá más temporadas para seguir explorando este universo posapocalíptico.

The Last of Us temporada 2: la muerte de Joel fue diferente en el videojuego

La muerte de Joel Miller en The Last of Us: Parte II es uno de los momentos más polémicos e impactantes de la historia reciente de los videojuegos. La secuela del exitoso título de Naughty Dog sorprendió a los fanáticos al tomar una decisión narrativa audaz que cambió por completo el rumbo de la historia y dejó una huella emocional tanto en los jugadores como en quienes hoy siguen la serie de HBO Max.

Para comprender la importancia de este evento, es necesario recordar el papel de Joel en la saga. En el primer juego, Joel se convierte en una figura paterna para Ellie, la joven protagonista. Su vínculo es el eje emocional de la historia. Pero el final de aquella entrega, cuando Joel decide salvar a Ellie del sacrificio que podría haber curado a la humanidad, deja una carga moral que se traslada directamente a la secuela. Cinco años después, Joel vive en Jackson e intenta dejar atrás su pasado. Sin embargo, sus decisiones anteriores vuelven para enfrentarlo.

En los primeros capítulos de The Last of Us: Parte II, Joel y Ellie se topan con un grupo de desconocidos tras refugiarse en una cabaña. Estos individuos pertenecen a una facción conocida como los Serafitas, entre los cuales se encuentra Abby, una mujer con fuertes motivos personales para buscar venganza. Abby es hija del cirujano que Joel asesinó años antes, el mismo que iba a operar a Ellie para obtener una posible cura. Lo que sigue es una escena brutal: Abby captura a Joel y, en un acto frío y despiadado, lo golpea hasta matarlo con una pistola, frente a los ojos de Ellie.

La crudeza de la escena y su impacto emocional son inmediatos. La muerte de Joel no solo quiebra por completo a Ellie, sino que impulsa la narrativa del juego hacia un camino centrado en la venganza, el dolor y la ambigüedad moral. Para los jugadores, este giro inesperado desafió sus expectativas, recordándoles que el mundo de The Last of Us es impredecible y cruel. La serie de HBO Max ya mostró este capítulo y fue aún más fuerte y sangriento que en el videojuego, los fanáticos quedaron impactados por cómo se abordó este momento clave en la pantalla.