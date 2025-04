A qué hora se estrena el tercer capítulo de The Last of Us 2 y dónde verla Todas las semanas se estrena un nuevo episodio de The Last of Us 2. A qué hora y dónde ver la nueva temporada.

27 de abril, 2025 | 13.05 A qué hora se estrena el tercer capítulo de The Last of Us 2 y dónde verla. La temporada 2 de The Last of Us se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de los fenómenos televisivos más esperados del 2025. Desde su regreso, la historia basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog volvió a capturar al público con una narrativa intensa, emocionalmente cruda y repleta de giros dramáticos que mantienen a la audiencia al borde del asiento. Cada nuevo episodio se vive como un evento, con miles de fanáticos alrededor del mundo pendientes del momento exacto en que se habilita el siguiente capítulo. Y como ya es costumbre, el próximo lanzamiento genera expectativa. El capítulo 3 de esta temporada 2 se estrena este domingo 27 a las 22.30 en Argentina, a través de Max, la plataforma que posee los derechos de transmisión de la serie. En otros países de Latinoamérica, el episodio estará disponible en simultáneo según la zona horaria: 20 en México, Colombia, Ecuador y Perú, 21 en Venezuela y Bolivia, 22 en Chile, Paraguay y Uruguay, y en España se podrá ver a las 3 de la madrugada del lunes. Cómo será el tercer episodio de la segunda temporada de The Last Of Us (ALERTA spoilers) En este tercer episodio, la trama retoma el caos emocional tras el impactante cierre del capítulo anterior. La brutal muerte de Joel a manos de la facción liderada por Abby marcó un punto de quiebre en la historia y en la vida de Ellie. Después de presenciar el violento ataque que la dejó inconsciente, Ellie despierta herida en la comunidad de Jackson, uno de los últimos reductos de relativa paz en este mundo posapocalíptico. A partir de ese momento, se abre una nueva etapa para el personaje: la del duelo, la ira y la búsqueda de justicia por mano propia. MÁS INFO MAX Reparto de The Last of Us, temporada 2: quiénes actúan en la serie de Max Los primeros indicios del episodio prometen ser intensos. Ellie comienza a racionalizar lo ocurrido con Joel y a canalizar su dolor en una decisión que terminará marcando todo el arco narrativo: la venganza. Este camino, que en el videojuego dio lugar a algunos de los momentos más oscuros y complejos de la saga, ahora se traslada con fidelidad y una fuerte carga emocional a la pantalla chica. Quienes ya conocen la historia original saben que se viene una seguidilla de episodios con dilemas éticos, violencia descarnada y un viaje interior tan devastador como atrapante. Al igual que en el videojuego, Joel muere en The Last of Us temporada 2. Las mejores 6 películas para ver en el fin de semana en Max El Papa Francisco: un hombre de palabra: el papa Francisco presenta la reforma que está llevando a cabo en la Iglesia y habla de los problemas que preocupan a muchos creyentes: la pobreza, la desigualdad de la riqueza, los problemas medioambientales y la paz.

El Papa Francisco: un hombre de palabra: el papa Francisco presenta la reforma que está llevando a cabo en la Iglesia y habla de los problemas que preocupan a muchos creyentes: la pobreza, la desigualdad de la riqueza, los problemas medioambientales y la paz.

Compañera perfecta: un grupo de amigos va a pasar el fin de semana a la finca de un excéntrico millonario, novio de una de ellos. Allí una de las chicas asesina al dueño de la mansión para evitar que la viole, pero, entonces, descubre que nada es lo que parece.

No conoces a Jack: La vida y el trabajo del defensor de la muerte asistida: Jack Kevorkian. Él está convencido de que los pacientes avocados a la muerte deberían poder decidir sobre la forma en la que quieren acabar su vida.

La herencia: Thomas, al enterarse de la muerte de su madre, viaja a Brasil con su pareja Beni, donde descubre una casa de campo heredada de su abuela. La película explora la conexión de Thomas con su historia familiar mientras Beni comienza a sospechar de un lado oscuro que se esconde tras la tranquilidad del lugar.

Patrullaje: es un documental que cuenta la historia de las comunidades en la primera línea de un conflicto ambiental cada vez más violento en Nicaragua. Por un lado, los indígenas Rama, en alianza con la comunidad afrodescendiente Kriol, luchan para evitar que los ganaderos ilegales destruyan los bosques vírgenes de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Terror en Crescent City: todos los vecinos de un pueblo son sospechosos de ser el asesino en serie que está diezmándolos. Ni siquiera los representantes de la ley están libres de sospecha.

