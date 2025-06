Roberto Moldavsky ganó el Martín Fierro y fue viral junto a su novia.

La primera edición de los Premios Martín Fierro de Teatro fue una noche de emoción, talento y momentos que rápidamente se convirtieron en virales. Uno de los discursos más comentados fue el de Roberto Moldavsky, quien alzó la estatuilla a mejor labor en stand-up, pero dejó afuera de sus agradecimientos a una persona clave: su novia, Micaela.

La escena no tardó en generar repercusiones. En Desayuno Americano, los panelistas destacaron el momento incómodo en que el humorista, con su habitual estilo descontracturado, olvidó mencionar a Micaela, presente en la ceremonia. Según trascendió, el descuido provocó cierto malestar y un cruce que no pasó desapercibido en el salón.

Intentando bajar el tono a la situación, Moldavsky habló con los medios y se sinceró: “Soy un pelo… Se lo dedico a Mica, que es el amor de mi vida. No es la primera vez que me pasa. Siempre ocurre por no escribir nada, por cábala. Está todo bien, no se enojó”, aclaró, diferenciándose del tenso episodio entre Rolando Barbano y Marina Calabró en los Martín Fierro de Radio.

Acompañado luego por Micaela ante las cámaras, el comediante recibió la inevitable pregunta: ¿Lo perdonás? A lo que ella respondió con una mezcla de ironía y resignación:

“Yo esperaba que pase. No es la primera vez”, dejando en claro que el olvido no fue sorpresa, pero sí habitual.

Más allá del blooper, el discurso de Moldavsky fue uno de los más celebrados de la noche. Entre risas, agradecimientos y emociones, mencionó a su banda, a sus hijos Galia y Eial, a Gustavo Yankelevich, y a las “hermanas Argento”. También tuvo palabras sentidas para su familia en Israel: “Me miran desde los refugios. Lo único que quiero es que llegue la paz y que no muera nadie de ninguno de los dos lados”, dijo conmovido.

El cierre fue con su sello: “Gracias APTRA, gracias Ventura, y aguante el teatro”. Pero aunque ganó el premio y arrancó carcajadas, el momento más viral lo protagonizó sin querer, con ese olvido que Micaela y las redes no dejaron pasar.

Quién es Micaela, la novia de Roberto Moldavsky que conquistó al humorista con humor y oído atento

Después de mucho tiempo sin hablar de su vida sentimental, Roberto Moldavsky sorprendió a todos al presentar públicamente a su nueva pareja. “Estoy muy enamorado”, confesó el humorista en una entrevista con Es Por Ahí, el programa matutino de América TV conducido por Julieta Prandi y "El Tucu" López. Y fue allí donde, entre bromas y anécdotas, presentó en sociedad a Micaela, la mujer que hoy lo acompaña y con quien ya planea viajes y celebraciones.

Micaela es taurina y, según el propio Moldavsky, su historia comenzó con una venta de auto y una conexión inmediata: “La había visto en otra época, estaba en otra gestión y Gerardo Rozín me sacó cagando. Yo creo que lo que más nos unió es que le vendí el auto. Yo del que me compra algo me enamoro”, contó con su característico humor.

A pesar de su perfil bajo, Micaela se dejó ver en televisión y hasta interrumpió la nota en vivo para sumar su versión de los hechos. El vínculo entre ellos parece estar atravesado por la risa, la complicidad y el respeto mutuo. “Nosotros empezamos hablando mucho, y a mí me gustó su humor, obvio, y que escucha mucho”, reveló ella ante las cámaras.

La relación no es reciente, y el compromiso emocional ya es evidente: Moldavsky anunció que suspenderá funciones de teatro para celebrar el cumpleaños de Micaela el próximo 30 de abril, y que lo harán nada menos que en Nueva York. “El amor es más fuerte, no todo es el borderó”, bromeó el humorista, mientras su novia aclaraba que el viaje sería compartido en todo sentido: “Yo organicé el viaje. Él pagó su pasaje y yo el mío”.

Aunque el comediante ironizó al decir que “lo físico todavía no apareció”, lo cierto es que la química entre ambos es evidente. Hoy, Micaela y Roberto viven una etapa de enamoramiento pleno.