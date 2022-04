Roberto Moldavsky presentó a su nueva novia: "Muy enamorado"

En una reciente entrevista, Roberto Moldavsky presentó oficialmente a su nueva novia y confesó su gran amor por ella.

Roberto Moldavsky reveló estar pasando un gran momento a nivel amoroso. En una reciente entrevista televisiva, el actor y humorista habló de sus emociones y presentó públicamente a su nueva novia, con quien ya tiene varios proyectos en común para futuro. "Estoy muy enamorado" admitió.

Fue durante su visita a Es Por Ahí, el programa que conducen Julieta Prandi y "El Tucu" López en las mañanas de América TV, cuando Roberto Moldavsky reveló cómo se encuentra su estado amoroso. El exparticipante de MasterChef Celebrity contestó la consulta de Guido Záffora con una sorpresiva revelación: se encuentra felizmente de novio. Hacía bastante tiempo que el humorista no presentaba alguna pareja de forma pública, pero parece que esta vez el amor volvió a tocar su puerta y decidió hacer la presentación oficial ante los medios.

"Se llama Micaela, es de Tauro. La había visto en otra época, estaba en otra gestión y Gerardo Rozín me sacó cagando. Yo creo que lo que más nos unió es que le vendí el auto. Yo del que me compra algo me enamoro", reveló Roberto Moldavsky con el humor que lo caracteriza. Asimismo, el actor contó que ya tienen importantes planes en pareja para celebrar su amor.

"Cumple años ahora, el 30 de abril, lo vamos a festejar y voy a suspender las funciones de ese fin de semana. El amor es más fuerte, no todo es el borderó. Nos vamos a Nueva York", develó Moldavsky. En ese momento, la novia de Roberto interrumpió la conversación desde el detrás de cámaras: "Yo organicé el viaje. El pagó su pasaje y yo el mío". De esta forma, el humorista la invitó a acercarse y presentó a su novia frente a las cámaras de América TV.

Por último, la pareja profundizó un poco más en su relación y en cómo surgió su amor en un principio. "Nosotros empezamos hablando mucho, y a mi me gustó su humor, obvio, y que escucha mucho", develó la novia de Roberto Moldavsky. Por último, el actor bromeó al escuchar esta declaración de su pareja: "Lo físico todavía no apareció".

La emotiva despedida de Moldavsky a Gerardo Rozín

Roberto Moldavsky y Gerardo Rozín mantenían un gran vínculo de amistad. En varias ocasiones los artistas trabajaron en conjunto y formaron una relación muy cercana, por este motivo, el humorista le dedicó unas emotivas palabras al conductor luego de que falleciera el pasado 11 de marzo.

"Me preguntaste si te iba a extrañar y te dije que mucho, y es así, me destruye ver tu foto en todos lados diciendo que ya no estás. La tele pierde a uno que levantaba la vara, les gano con lo mío, como me decías. Pero yo pierdo a un amigo, que me ayudó muchísimo y al que admiro siempre. Te quiero Rozin, que mierda todo", escribió Moldavsky en sus redes sociales luego de contar una divertida anécdota del conductor.