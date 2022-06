Yanina Latorre y La China Suárez se enfrentaron en la Justicia: "Sarta de pavadas"

Yanina Latorre y "La China" Suárez se enfrentaron en una audiencia judicial: los detalles revelados por la panelista de LAM.

Yanina Latorre habló sobre la audiencia judicial que tuvo con “La China” Suárez luego de que la actriz le mandara una carta documento por sus dichos en LAM (América). Después de la reunión, la “angelita” contó todo con lujo de detalles y fue letal al referirse a la exCasi Ángeles.

Después de que Suárez denunciara tanto a Yanina como a Ángel de Brito por “hostigación” en LAM, se enfrentaron directamente en la Justicia. En reiteradas ocasiones, ambas se cruzaron ferozmente en sus redes sociales y esta no fue la excepción.

“Ayer no paré, no me pregunten por la audiencia porque es confidencial, amor”, relató Latorre a través de sus historias de Instagram. A pesar de que no pudo contar demasiado, le adelantó algunos detalles a su público: “No puedo decir nada. Solo puedo decir que la sarta de pavadas que escuché no tienen nombre”.

“Igual se quedaron calladitos, ya les contaré. Qué sé yo, igual imagínense, no es muy difícil”, agregó la esposa de Diego Latorre. Y al referirse sobre los dichos de la exestrella de Casi Ángeles en la audiencia, soltó una contundente frase: “La que puede, puede. Y la que no, le quiere sacar guita a otros”.

El descargo de “La China” Suárez por el hostigamiento de LAM

Después de meses de ser el centro de debates en LAM, “La China” se hartó e inició acciones legales contra Ángel de Brito y Latorre. La idea le surgió a partir de un hilo de Twitter que creó una usuaria con videos de distintos momentos en los que ambos periodistas destrozaron públicamente a Suárez.

“Hola, buenas, hoy no vengo a decirles ninguna receta, ni nada. Aparezco por acá, estoy un poco nerviosa, porque me llegó un hilo de Twitter que me mandaron bastantes amigos, que me pareció que resume muy bien a lo que siempre me refiero yo del hostigamiento”, comenzó la actriz.

“Y no desde un lugar de víctima, porque obviamente que yo me he equivocado y me equivoco, como todo el mundo. Pero hablo de una persecución y creo que nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, porque me pone nerviosa”, prosiguió. En este sentido, adelantó que una persona de su entorno le recomendó un abogado “muy humano” que la ayudó mucho para conseguir justicia.

Gracias a aquel hilo de Twitter, Suárez logró juntar argumentos específicos para respaldar su postura. “No puedo creer el trabajo que se tomaron. Creo que es el mejor regalo que me pudieron haber hecho, porque está todo ahí ordenadito y está todo muy claro. Es difícil de explicarle a alguien que no sabe”, cerró.