Yanina Latorre derrapó con un brutal ataque a La Negra Vernaci: "Mierda"

Yanina Latorre se sacó de quicio e insultó a "La Negra" Vernaci en vivo, luego de que la periodista la llamara "yarará".

Yanina Latorre explotó al aire en LAM (América TV) contra Elizabeth "La Negra" Vernaci, tras escuchar las declaraciones de la conductora sobre su persona. Tal como ocurrió más de una ocasión en el programa conducido por Ángel de Brito, la esposa de Diego Latorre descargó toda su ira en vivo y se generó un tenso clima en el canal. Una vez más, las dos mediáticas se enfrentaron y se dijeron de todo.

Todo comenzó cuando Vernaci comparó a Yanina con "una yarará" y la acusó de querer llamar la atención en LAM contando cosas sobre su vida íntima. Al escuchar sus dichos, Latorre no aguantó más y soltó un fuerte descargo. "Pobre 'La Negra', en el fondo me da lástima, la obsesión que tiene. Habla más de ella que de mí, no se lleva bien con nadie. Tiene el resentimiento de las que ya les pasó el cuarto de hora", comenzó la "angelita".

"Ya nadie la nombra, si no la nombramos acá porque nos pega... Me pegó por lo de 'La China' Suárez, porque le molesta que contemos quién garcha con quién, pero vos te hacés eco en tu programa y estás hablando del garche ajeno, es lo mismo. Acá la única yarará sos vos, que criticas a la gente por la ideología. A mí me gusta todo lo que le suma al programa, me considero tan grosa que yo no compito con nadie y cada una ocupa su lugar", enfatizó.

En este sentido, Yanina aseguró que combate "la mentira y la traición" y que por algo está hace ocho años en el programa y le va "tan bien". Por último, la insultó frente a todos sus compañeros. "Te mando un beso, y hacé algo para que te nombren por tu laburo, no por hablar mal de otras mujeres. No servís para nada, pedazo de mierda", cerró, furiosa.

Qué dijo "La Negra" Vernaci sobre Yanina Latorre

"La Negra" opinó sobre las panelistas de LAM y dijo en su programa de radio La Negra Pop (Radio 101.5) que la estrella actual del programa es Marixa Balli, la "angelita" incorporada recientemente. "Hacía rato que necesitaban un refresh a la televisión, volver a la televisión de antes. Así lo hizo Nazarena Vélez el año pasado cuando entró a LAM, que empezó a contar todas las experiencias de a quién se comió y quedó y se convirtió en periodista", recordó.

Si bien halagó a Balli, sostuvo que su éxito del momento se debe a que cuenta muchas intimidades. "Entrás hablando de a quién te cogiste y terminás periodista. El periodismo hoy es así... tanto estudiar al pedo, tampoco", sentenció. Por último, soltó una picante declaración contra Yanina: "¿Y qué dice la yarará? Porque a ella le debe dar bronca cuando alguien sobresale más que ella. Ella dice 'primero estoy yo, después el programa'".