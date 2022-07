La Negra Vernaci confesó quién es su nuevo amor: "Me quedé enamorada"

Elizabeth "La Negra" Vernaci confesó que está enamorada de un reconocido joven del mundo del periodismo: de quién se trata.

Elizabeth "La Negra" Vernaci sorprendió a sus seguidores de Radio Pop (FM POP 101.5) al confesar al aire que está enamorada de un reconocido joven del mundo del periodismo que se dedica a crear contenido en radio y en plataformas digitales.

Todo comenzó cuando Vernaci le pidió a uno de sus amigos que le recomendara algún programa para escuchar. Es ahí cuando descubrió a este hombre, un abogado y conductor de radio bastante reconocido entre el público juvenil. Al escuchar uno de sus podcasts, la locutora se enamoró perdidamente por su manera de hablar y reflexionar.

"Ayer estaba escuchando a Tomás Rebord (conductor de Caricias Significativas, en El Destape Radio), que los invito a que lo escuchen atentamente porque está muy bien todo lo que hace. Lo llamé a Marcos Aramburu y le digo: 'Pasame algo de este pibe porque me da que lo tengo que escuchar'. Y me mandó algo que hace", comenzó Vernaci.

Y detalló que escuchó un fragmento en el que Rebord hablaba sobre las dinámicas de poder en la sociedad. "Hablaba de que en realidad somos como monos que necesitamos estar juntos, porque cuando somos más no nos hacen mierda. Y hablaba del poder, que es una fuerza, y decía que uno quiere ver al otro con poder y con fuerza, no queremos ver al otro debilitado. Y cómo lo explicó tan hermosamente... Me quedé enamorada de Rebord, así que ahora lo voy a escuchar siempre", cerró "La Negra".

"La Negra" Vernaci dejó en ridículo a Viviana Canosa en vivo

Vernaci es reconocida por su humor tan característico y por su habilidad para expresar su pensamiento desde un lugar elocuente. Recientemente se volvió viral en las redes sociales al imitar a Viviana Canosa en su programa de radio Negrópolis (FM POP 101.5) tras las críticas de la conductora al lenguaje inclusivo. "La Negra" aprovechó la situación e hizo una imitación de la periodista antiderechos quehizo estallar a todos sus oyentes.

"Sacame la música. ¿Qué te pasa? Poneme la música. Por cada uno de ustedes, voy a luchar. Voy a luchar por mi pueblo que me reclama, que me pide, que me necesita. Pero, ¿saben quién me da fuerza para seguir luchando?", expresó Vernaci. "Ponchame la mano, ponchame la voz. ¿Me estás ponchando? ¿Me estás ponchando la cara, las tetas, el minón que soy? Ponchame toda, sacame la música", agregó, en referencia a la manera en que la conductora trata a su equipo de trabajo. Su imitación se volvió viral en Twitter y cientos de usuarios le demostraron su apoyo.