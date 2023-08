Wanda Nara sorprendió al confirmar lo que muchos esperaban sobre su salud: "Seis"

Ángel de Brito brindó detalles de la extensa conversación que mantuvo con Nara y reveló lo que no se sabía sobre su situación de salud.

Luego de varias semanas de especulaciones sobre su salud, Wanda Nara decidió romper el silencio y contar detalles sobre su tratamiento y el procedimiento que tiene que seguir para recuperarse. La conductora habló por chat con Ángel de Brito y autorizó al periodista a que leyera la conversación al aire en LAM. Entonces, salieron a la luz detalles claves.

“Me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido. Está focalizada en su salud y en su tratamiento y en que todos están en shock", empezó por decir el periodista en el ciclo de América TV. Y aunque De Brito enfatizó en que la conductora de Masterchef le confirmó el diagnóstico, aseguró que no le va a decir públicamente porque "prefiere que lo diga ella". "Yo estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente", leyó el periodista del chat con Wanda.

En este marco, Wanda le confirmó a Ángel que ya inició el tratamiento y que lo continuará completo en Argentina. "Lo va a seguir acá y ya lo empezó, está muy conforme sobre cómo la trataron en la segunda institución (Fundaleu) que fue donde se confirmó la situación de salud que está atravesando". Luego, citó a Nara: "Tenían sospechas, pero podían ser 6 enfermedades distintas. No me decían porque no había nada confirmado. Me hice una biopsia que tarda de 10 a 15 días, en mi caso 12".

Finalmente, Nara le confirmó al conductor de LAM: "El tratamiento es con medicación y es muy lento, entré en pánico por no saber qué me estaba pasando". Luego, detalló: "Telefe me apoyó mucho. Se comunicaron permanentemente conmigo. Susana (Giménez) me recomendó a un médico en particular y me estoy tratando con él".

La revelación del diagnóstico: Wanda apuntó contra Jorge Lanata

En este mismo chat que mantuvo con De Brito el fin de semana, mientras ella se encontraba en Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi, Wanda se sinceró sobre el arduo camino que recorrió hasta obtener el diagnóstico, sumado a la exposición pública del tema.

"Fue duro porque me enteré por la tele, nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. El análisis y el diagnóstico real me llegó el jueves pasado (27 de julio). Antes de la biopsia nunca le confirman a nadie, y yo con lo de Lanata moví cielo y tierra para que me dijeran a mi", aseguró Wanda. Luego, reveló: "En un momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Yo le decía a Mauro ‘me voy a morir y no me lo dicen’".

Luego, sentenció: "Por los chicos se te cruza todo por la cabeza, yo tenía a todos los nenes llorando. Mi familia destruida, Mauro quería dejar la carrera. Quería que sientan que estaba todo bien, pero por dentro se me desmoronaba todo".