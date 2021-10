Wanda Nara se la pudrió a Juana Viale por La China Suárez: "Falsa"

Wanda Nara estalló contra Juana Viale por el escándalo con La China Suárez y la llamó "falsa" según Ángel de Brito, conductor de LAM por El Trece.

El escándalo que sacude a la farándula argentina entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez sigue dando que hablar en la televisión nacional. En esta oportunidad, la que también cayó en la volteada fue Juana Viale, que en su programa La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) reconoció que es del "team China" porque "le encanta y es una hermosa mujer".

Entonces, luego de los dichos de la nieta de la diva, la esposa, representante y madre de las dos hijas del futbolista de PSG (París Saint-Germain) de Francia explotó contra "Juanita". De acuerdo con lo que comunicó el conductor Ángel de Brito en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), la modelo de 34 años les hizo saber a sus cercanos que se molestó con la presentadora por no haberla respaldado en público ante esta situación tan dolorosa que le toca atravesar, incluso a pesar de que se conocen hace ya más de una década.

La bronca de Wanda Nara vs. Juana Viale: "Falsa"

En pleno LAM, De Brito reveló toda su información al respecto: "Me dicen que Juana dijo que es del ´team China´ porque cuando ella fue a París hace poco con la hija les había pedido una entrevista a Wanda y a Icardi, y Wanda le dijo que no". Entonces, "Angelito" profundizó y aseguró que "como Wanda está al pedo allá, hizo saber que no le gustó nada que Juana dijera al aire que prefería a ´La China´ y dice que es una falsa".

Juana Viale se puso del lado de La China Suárez vs. Wanda Nara

Tras el escándalo matrimonial mediático que se desató entre la esposa de Mauro Icardi y su marido, la nieta de Mirtha Legrand bancó a Suárez en su programa del sábado 23 de octubre de 2021 en La Noche de Mirtha (El Trece). “¿Y qué hacía Wanda antes de ´Maxi´ López?", preguntó al principio irónicamente, dando a entender que a Nara ahora le habían pagado con la misma moneda por su actitud de "buscona" en aquel entonces.

Así, Viale anunció: "Vamos a hablar de Wanda, de ´La China´ y de Icardi, un gran... Futbolista, eso. Ahora no va a entrenar porque está mal del corazón, pobre... Pobrecito". Y completó: “Me fui de eje... ¡Juana volvé, Juana volvé! No opines. Yo soy fan de ´La China´ también. Hermosa mujer... Por demás, pero muy linda”.