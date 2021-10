El reclamo de Maglietti a La China Suárez por Wanda Nara: "Le faltó eso"

Alejandra Maglietti dijo que a La China Suárez le faltó decir algo importante en su carta sobre el conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Alejandra Maglietti, periodista de Bendita TV, volvió sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez, tras el fuerte cruce que vivió con la empresaria en Twitter. Ahora, habló sobre su ruptura con Jonás Gutiérrez, con quien terminó porque él la engañó otra mujer, y aprovechó para hacer un comentario sobre la polémica.

En diálogo con La once diez, Maglietti se manifestó sobre la carta que publicó “La China” en su Instagram, en la que expuso su defensa. “Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta. Además de que está la culpa del varón, porque la infidelidad la comete él. Creemos que tomó la iniciativa Mauro, pero dada las circunstancias de que Wanda la estaba pasando mal le pediría disculpas por eso. El sufrimiento de Wanda también está”, expresó.

Sobre los insultos de Wanda hacia Suárez, la periodista opinó que no eran necesarios y comentó cómo fue la pelea que tuvo con Nara por Twitter. “Hay muchas maneras de defenderse sin caer en esos insultos arcaicos. Podría decir un montón de cosas sin caer en esos términos el de ‘zorra, put…, bolud…’. Ella me trató como si no tuviera la capacidad suficiente para comprender un texto, por eso le contesté con lo de la universidad”, cerró.

Durante la charla, Maglietti también contó cómo se enteró que su pareja la había engañado. “Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. Me enteré por el portero. Me enteré después de separarme porque me mostró los videos de vigilancia”, comenzó. “Y la que entraba era casada. Yo no me podía enojar, no fui a hablar con el marido de ella. Ella no tiene nada que ver, el que rompió el compromiso fue él. A todos y a todas nos pasa, no significa nada. No digo que no sea grave, pero se sigue viviendo, la vida sigue”.

El cruce entre Alejandra Maglietti y Wanda Nara por Twitter

Todo empezó cuando la periodista twitteó que, para ella, era un acto repudiable y misógino que toda la culpa del conflicto con Icardi se haya puesto sobre “La China” y no sobre él, que es quien tenía un compromiso con Wanda. “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc, es un show, en su drama (que le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”, publicó.

“La lógica de: es hermosa, a mi marido le gusta, entonces la destruyo por lo que imagino que mi marido haría con ella o la que sea. Cómo si la culpa fuera de ella y el tipo no tuviera discernimiento. El compromiso es de él”, agregó en otro tweet, que al rato fue respondido por Nara.

“¿Necesitás nombres boludita? O un mapa para saber quién es la put... que manda fotos a casados. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, le contestó Wanda. “Esta boludita al menos fue a la universidad”, le contestó Maglietti. Al rato, la empresaria eliminó su tweet.