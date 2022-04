Wanda Nara reveló su relación con el guardaespaldas: "Quería alguien"

Wanda Nara está en Argentina y se animó a hablar de todo con Ángel de Brito.

Wanda Nara vino al país y, como era de esperarse, la buscaron para hablar de todo. La empresaria rompió el silencio con respecto al vínculo que tuvo con el guardaespaldas, que según algunos rumores excedió lo laboral y llegó a lo amoroso. Sin pelos en la lengua, la mediática contó toda la verdad.

Cabe recordar que a fines del año pasado, la modelo aterrizó en Argentina para inaugurar su local de cosméticos en el Abasto. En ese viaje conocimos a Agustín Longueira, el guardaespaldas de la empresaria. Fue la esposa de Mauro Icardi la que subió a sus redes imagenes donde se veía al custodio. Rápidamente aparecieron rumores de algún acercamiento extralaboral entre ellos, hecho habría enojado a Mauro Icardi que terminaría despidiendo al seguridad de su esposa.

En esta oportunidad, Wanda Nara fue a su local y ahí fue interceptada por las cámaras de "LAM". En diálogo con Ángel de Brito, la empresaria se animó a contar su verdad con respecto a la relación con Agustín Longueira. La modelo expresó: "Yo no lo contraté al custodio, yo contraté una empresa y me llegó el custodio". De esa forma dejó en claro que ella no eligió a la persona que se encargaría de acompañarla durante su estadía en el país.

Wanda Nara reveló su relación con el guardaespaldas.

Como si eso fuera poco, Wanda Nara agregó: "El trabajo de él era lo que hicimos, estaba pautado eso. No suelo andar con seguridad, si me quieren robar.com. Fue porque en el aeropuerto, más que nada, quería alguien que me ayude con las valijas, con los nenes, con todo eso". Con respecto a los rumores de que Mauro Icardi se habría puesto celoso del guardaespaldas al punto de despedirlo, lo negó firmemente.

Wanda Nara habló del "Wandagate"

Al ser consultada por Ángel de Brito sobre el escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara expresó: "Es un tema que quedó en el año pasado. Pasó lo que pasó y se dijo. Nadie le debe nada a nadie, yo conozco bien a los personajes de esta historia, entonces cada uno sabe cómo se maneja cada uno". Con respecto a la ausencia de su marido en este viaje explicó: "Está entrenando, está trabajando".

Wanda Nara.

Wanda Nara también habló de cómo se siente actualmente: "Estoy bien, estoy normal, son cosas que pasan, habituales, solo que yo cuento todo, o casi todo, entonces pasa eso, pero son cosas que pasan". Estefi Berardi le preguntó si piensan tener otro hijo juntos y la empresaria le respondió: "La verdad que no se, más adelante quizás, ahora no".

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si en su programa se dijo toda la verdad del "Wandagate", la modelo reveló que no pudo estar pendiente de cada detalle que se contaba, pero aclaró: "Yo cuando me enojo te escribo un privado rápidamente y te digo".