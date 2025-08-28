Vuelve Susana Giménez a la TV: qué se sabe del nuevo programa de la diva.

Susana Giménez está lista para volver a la conducción, aunque esta vez lo hará lejos de la televisión abierta. La diva de los teléfonos debutará en Prime Video como anfitriona de la segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la versión local de un formato que ya recorrió el mundo y se convirtió en un fenómeno de la comedia.

El ciclo llegará a la plataforma el próximo 12 de septiembre y contará con seis episodios en total, que se lanzarán en más de 240 países. La estrategia será por partes: los primeros tres capítulos se estrenarán el 12 y los restantes tres estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

Quién acompañará a Susana en la conducción de LOL

En esta oportunidad, Susana no estará sola: compartirá la conducción con el actor Darío Lopilato, quien será su coanfitrión. La dinámica del programa es simple, pero desafiante: diez humoristas deberán competir para hacer reír a sus colegas, sin dejarse tentar ellos mismos por la risa. Quien logre mantenerse serio hasta el final se coronará como ganador.

Desde la plataforma explicaron que la serie “reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física”. El elenco de esta nueva edición argentina reúne a figuras de distintos universos del humor: Pablo Granados, Marina Bellati, Nazareno Mottola, Dani “La Chepi”, Pachu Peña, Fabio Alberti, Lucas Upstein, Martín Rechimuzzi, Juli Savioli y Alex “Pelao”.

Vuelve Susana Giménez a la TV con una nueva temporada de LOL.

La expectativa es alta no solo por el regreso de Susana a la pantalla chica, sino también por el cruce generacional y de estilos que promete el programa. Con su sello característico, la diva vuelve a ponerse al frente de un proyecto que, más allá de la televisión tradicional, la conecta con una audiencia global.