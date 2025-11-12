Viviana Canosa se hartó de Majul y Cristina Pérez y los humilló en vivo: "Ustedes son".

La periodista Viviana Canosa se la pudrió en vivo a sus colegas Luis Majul y Cristina Pérez, a quienes acusó de ser "cómplices" del gobierno de Javier Milei. Qué dijo Canosa en Carnaval Stream.

"Lo que hacen Cristina Pérez y Majul mientras son cómplices. Ustedes son cómplices de las mentiras de este gobierno y, especialmente, anoche de las mentiras de Toto Caputo, el ministro de Economía", expresó la periodista, quien cuestionó la nota que el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo en La Nación Más.

Luego, Viviana Canosa criticó a los periodistas: "Cero preguntas, ahí nadie discute nada. No discuten nada, le tiran un centro y que el Toto Caputo diga lo que se le canta el trasero". "Yo creo que estos periodistas tan felpudos también son cómplices de este fracaso", continuó.

"Caputo también dijo que si los gobernadores quieren una situación más holgada, que apoyen las reformas. O sea, el ministro de Economía está por televisión extorsionando a los gobernadores con su chequera y su lapicera", agregó y sentenció: "La extorsión es el método que más le gusta a este gobierno".

Canosa también cuestionó a Esteban Trebucq

Viviana Canosa sumó a la lista de "periodismo ensobrado" a Esteban "El Pelado" Trebucq, quien justificó la reforma laboral que impulsa el Gobierno. "Si laburaste en Crónica, vos viste lo que le pasa a la gente de a pie, al pobre, al pibe que vive en la villa, no podés desde La Nación Más subirte... viste, dale", concluyó.