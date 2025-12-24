Viviana Canosa regresaría a la televisión

Viviana Canosa tuvo un 2025 repleto de altibajos. Comenzó con el lanzamiento de su propio programa en El Trece, el cual en agosto se dejó de emitir por la renuncia de la conductora, para luego sumarse a Carajo Stream con El Bulo de Viviana, aportando así con su personalidad tan caracteristica.

Si bien está terminando el año lejos de la pantalla chica, la situación podría cambiar para el 2026. Según trascendió, estaría en negociaciones "avanzadas" con un importante canal de aire, aunque también hay otra señal que quiere hacerse de sus servicios. Todo esto, contemplando su continuidad en el streaming.

Viviana Canosa regresa a la televisión en 2026

Según reveló el periodista Lucca Melpi a través de sus redes sociales, avanzan "las negociaciones entre Viviana Canosa y Canal 9 para sumarla a su prime-time desde 2026". En esa misma línea, el trabajador de prensa aseguró: "La conductora podría volver a ponerse al frente de 'NADA PERSONAL', su clásico programa político". Sin embargo, dejó entrever que "C5N también la quiere" y que ella, sin importar a qué puerto lleguen las tratativas, seguirá "en Carnaval".

El tuit de Lucca Melpi sobre el futuro de Viviana Canosa

Esto deja al descubierto que Canal 9 sigue haciendo cambios rotundos en su grilla, para intentar competir lo mejor posible en las mediciones, sobre todo luego de la partida de Beto Casella como conductor de Bendita, luego de más de dos décadas como capitán de ese barco (que en el timón tiene ahora a Edith Hermida).