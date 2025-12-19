Viviana Canosa expuso el secreto más escatológico de Milei: "Trasero".

La periodista Viviana Canosa volvió a la carga en su programa en Carnaval Stream y protagonizó un momento viral al reaccionar a la entrevista que Javier Milei brindó en el canal Carajo. Mientras observaba los fragmentos de la charla en el ciclo La Misa, la periodista detuvo la imagen en un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que ella no dejó pasar: un movimiento extraño de la mano del Presidente.

Al principio, Canosa intentó buscar una explicación técnica al gesto. "Yo pensé que se acomodaba un micrófono, pero no, porque el micrófono es este que tenemos acá", razonó al descartar esa posibilidad. Sin embargo, ante la evidencia de las imágenes, fue letal con su diagnóstico: "¿Vos decís que eso es una rascada de trasero?".

Con su habitual acidez, Canosa criticó la producción libertaria por cuidar ciertos aspectos estéticos pero descuidar estos detalles. "Yo no me di cuenta que se rascaba el ojete, literal, porque como no se ve nada, porque la verdad que ponen tomas donde no se ve la papada, no se ve nada", disparó con ironía.

La situación escaló en desagrado cuando los integrantes del stream notaron el movimiento posterior a la rascada. "¿En qué momento se huele la mano?", preguntó Canosa, incrédula ante lo que veía en pantalla. "No te la puedo creer", lanzó al confirmar la secuencia completa.

La duración de la entrevista

Para rematar el análisis escatológico, Viviana hizo referencia a la duración de la entrevista y a las condiciones higiénicas, imaginando el peor escenario posible. "Y siete horas transpirado. Vos imaginate un pañal con todo eso encima. Me parece tremendo", sentenció.