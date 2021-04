Minutos antes del pase entre la conductora macrista Viviana Canosa y el periodista Luis Novaresio, el humorista Martín Bilyk imitó al Presidente de Rusia Vladimir Putin en un supuesto segmento "humorístico" que enumeraba las razones por las que Rusia es una nación "abierta" a la diversidad sexual, cuando la realidad es totalmente opuesta (existen campos de concentración para personas LGBTIQ+ en Chechenia y el mandatario ruso es un férreo defensor de los mandatos conservadores). Como si fuera poco y en un tono jocoso, Canosa se sumó a las "bromas" con un repudiable comentario homofóbico que ni siquiera Novaresio, como mínoria sexual en los medios de comunicación, discutió.

"Rusia es muy tolerante a la diversidad sexual. ¿Qué otro país tiene nombre de varón Serguéi?", comentó Bilyk, imitando a Putin, en un intento por ser gracioso y jugar con los términos Serguéi y gay. Las dudas iniciales de Canosa derivaron en risas, motivo por el cual el humorista siguió: "¿Qué otro país tiene un tren diverso sexual, el transiberiano".

Tentada y uniéndose a la "broma" Canosa sentenció: "El tren bala". Un minuto después recibió a Luis Novaresio en su clásico pase. "Te veo con un vínculo cada vez más cercano con Putin. (...) Menos mal que no estaba al aire porque tuve que pensar algunos de los chistes", expresó Novaresio, que jamás repudió el segmento. "¿De qué me está hablando de Serguéi?", agregó el periodista macrista, un tanto incómodo con la situación aunque no reaccionó con ningún comentario crítico al respecto.

Un panorama del calvario que viven las personas LGBTIQ+ en Rusia

Es bien sabido que Vladimir Putin es un defensor de la familia tradicional y está sumamente en contra del matrimonio igualitario. "Ya he hablado públicamente sobre ello y lo repetiré una vez más: mientras yo sea presidente, esto no va a ocurrir. Seguirá habiendo ‘papá’ y ‘mamá'", manifestaba en febrero del 2020.

Además, el pasado julio se aprobaron enmiendas homofóbicas y transfóbicas, que obtuvieron el 77% de apoyo de los votantes, en las que Putin prohibió el matrimonio igualitario y las adopciones transgénero y enfocan "la fe en Dios" como un valor central.

Párrafo aparte merece la situación actual en Chechenia, donde las persecuciones, razzias, secuestros, torturas y muertes de miembros de la comunidad LGBTIQ+ son moneda corriente, en campos de concentración. Cosa que desde el Gobierno ruso desmienten con vehemencia aunque la situación sea cada vez más dolorosa y las pruebas esten a la vista de cualquiera. De hecho, el reciente documental Bienvenidos a Chechenia (disponible en la plataforma de cine de culto Mubi) narra la lucha por la sobrevivencia de miembros de esa comunidad desde la clandestinidad.