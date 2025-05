Viviana Canosa destrozó a Milei tras la denuncia en su contra: "Es"

El descargo de Viviana Canosa contra la denuncia de Milei.

El presidente Javier Milei denunció a Viviana Canosa por los delitos de calumnias e injurias luego de una serie de dichos de la conductora hacia su persona, uno de ellos en una entrevista exclusiva a El Destape publicada el 28 de marzo de 2025. El descargo de la conductora de El Trece ante el ataque de Milei, quien también denunció a los periodistas Ari Lijalad y Carlos Pagni.

La conductora Viviana Canosa arrancó su programa del viernes manifestando su estupor ante saberse denunciada por el presidente Javier Milei: "Estoy denunciada, yo me enteré cuando venía para acá (...) Sabía que [Milei] había estado ‘matando’ a toda la prensa menos a los ensobrados de siempre, los que escuchan ópera con él en Olivos. Hoy le voy a responder al señor Presidente de la Nación. Me causa mucha gracia todo esto; está claro que detestan la libertad de expresión. Lamento profundamente que no se estén ocupando de los niños perdidos, ni de la trata de personas. Cada vez que hablo de Loan o de la trata, al otro día siempre hay un palo para mí o una campaña mediática rara”.

Tras su furiosa introducción, Viviana Canosa sumó una reflexión a su descargo: “Yo, realmente, miedo no les tengo. Lamento que algunos colegas, los ensobrados, sí. La verdad es que no se salvó nadie. Entramos los de El Destape, los de Clarín, los de Radio Mitre, los de LA NACION. Entramos todos, y a todos nos pone un apodo horrible”.

"Es una mezcla total": la furia de Canosa contra la denuncia de Milei

Minutos después la conductora le cedió la palabra a Juan Manuel Dragani, su abogado, quien reveló que una de las declaraciones por las que Javier Milei denunció a Viviana Canosa se dieron en el marco de una entrevista con El Destape. "El 29 de marzo del '25 la señora Canosa, refiriéndose a mi persona -el Presidente lo escribe en primera persona, sostuvo Dragani-; 'si vos como Presidente pensás que Videla es un héroe, salí y decilo. Decir que Videla es un héroe me parece como argentina doloroso. ¿Querés decir que estás a favor de Videla pero no tenés los huevos para decirlo? Entonces tratá de no lastimar a toda esa gente en una fecha tan especial", leyó el abogado, citando las palabras de Canosa en el reportaje. "Eso lo dije en El Destape", afirmó la conductora. "Esto es una mezcla total. Mezclaron El Destape, con Majul, con Socios del Espectáculo", siguió reprochando Viviana Canosa en su descargo contra el ataque de Milei al periodismo.

Por su parte, el abogado Dragani lanzó una fuerte crítica a la denuncia de Milei y aseveró: "Claramente hay errores, seguramente van a tener que corregir este escrito porque está mal". Y Viviana Canosa, con su ironía característica, le envió un mensaje al Presidente: "Como miran El Destape. Como están con El Destape. Que ocupados (el Gobierno) están con el tema de la trata y el abuso de los niños".