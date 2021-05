Violenta agresión de la custodia de Macri al periodista de C5N Lautaro Maislin

En las últimas semanas, Mauricio Macri rompió la cuarentena que debía hacer luego de llegar desde los Estados Unidos, donde reveló que se vacunó contra el coronavirus pese a prometer que no lo haría. Ahora, volvió a la escena local, en Córdoba, para presentar su libro "Primer tiempo". Sin embargo, fue noticia por un lamentable episodio. Su custodia agredió a Lautaro Maislin, periodista de C5N.

La situación ocurrió durante la tarde en Córdoba cuando el ex mandatario se acercaba a la radio Cadena 3 para hacer una entrevista. En esta oportunidad se puede ver como el periodista recibe un "tackle" y un golpe por parte de los custodios del ex presidente cuando el periodista iba a hacerle una pregunta al ex mandatario.

En las imágenes, por otro lado, se puede ver cómo el periodista Lautaro Maislin intentó acercarse para hacerle una pregunta al mandatario para hacer una pregunta, pero fue empujado varias veces. Incluso, por otro lado, también se ve que otros periodistas tenían un trato mejor y que eran recibidos de otra manera.

La mentira de Macri

El ex presidente Mauricio Macri volvió a mentir. Esta vez lo hizo de una manera increíble y sus dichos no pudieron resistir, ni siquiera, tres meses. El ex mandatario rompió su palabra de "no vacunarse hasta que el último trabajador esencial lo haga" y anunció que se inmunizó contra el coronavirus en Estados Unidos.

El 21 de febrero de 2021, cuando se rumoreaba que el ex mandatario se había inoculado en Miami, el propio ex presidente aseguró: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus" y, por otro lado, lanzó: "Tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esencial la haya recibido". Lo insólito es que esa frase duró menos de tres meses.