El ex presidente Mauricio Macri volvió a mentir. Esta vez lo hizo de una manera increíble y sus dichos no pudieron resistir, ni siquiera, tres meses. El ex mandatario rompió su palabra de "no vacunarse hasta que el último trabajador esencial lo haga" y anunció que se inmunizó contra el coronavirus en Estados Unidos.

El 21 de febrero de 2021, cuando se rumoreaba que el ex mandatario se había inoculado en Miami, el propio ex presidente aseguró: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus" y, por otro lado, lanzó: "Tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esencial la haya recibido". Lo insólito es que esa frase duró menos de tres meses.

Después de haber viajado a Miami violando el aislamiento a pesar de ser contacto estrecho y tras reunirse allí con líderes de partidos de derecha de otros países (entre los que estuvo Iván Duque, actual mandatario de Colombia que ordenó una salvaje represión), ahora desde tierras norteamericanas aseguró: "Estando en Estados Unidos pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas has los centros comerciales. Incluso en las farmacia". En ese sentido, el propio Macri aseguró: "Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson".

Entre los comentarios insólitos que hizo el comentario, también vale rescatar que se aplicó la vacuna de Johnson y no la de "Pfizer" tal cual su partido viene militando en el país desde hace varios meses. Incluso, también tuvo el tupé de sentenciar: "La Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar".

Esta fue una semana importante. El foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia dejó disertaciones... Publicado por Mauricio Macri en Domingo, 9 de mayo de 2021

El viaje a Miami

Mauricio Macri y distintos mandatarios de derecha participarán de un foro llamado “En Defensa de la Democracia en las Américas". El evento tiene el auspicio de varias instituciones del lobby cubano anticastrista en Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa e Infobae.

Piñera de Chile y Duque de Colombia departirán por Zoom pero Macri no quiso perderse el encuentro. El ex mandatario voló rumbo a Miami, acompañado por Fulvio Pompeo, su asesor más cercano en materia de política exterior.