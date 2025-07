Se viralizó un video del día que Mirtha Legrand reaccionó contra Carlos Menem.

Mirtha Legrand siempre tuvo como característica de su personalidad decir lo que realmente piensa de las situaciones en su programa de televisión y, de ese modo, en los 90' eso le valió una dura pelea con Carlos Menem. La actual conductora de El Trece fue crítica con algunas políticas del gobierno del expresidente y él no se lo perdonó.

Carlos Menem cerró su acto de campaña en 1995 con una alusión a Mirtha Legrand, quien días atrás había hablado sobre la realidad de muchos argentinos en relación a lo económico. En medio del auge por la serie del expresidente, se recordó el momento en que él pronunció fuertes frases contra la conductora, quien no se quedó callada y le respondió con contundencia en su programa.

"He mirado un programa de televisión donde una señora cómodamente sentada hablaba con un invitado a la hora del almuerzo. Lo digo con todo respeto porque soy uno de sus admiradores, pero no se pueden hacer comentarios tan ligeros. Dijo que con todo lo que pasa en el país no sabe cómo el pueblo sigue votando a este gobierno", sostuvo Menem en su discurso. Acto seguido, Mirtha Legrand habló al respecto en su programa: "Al Presidente le molestó este comentario que no es para nada agresivo", comenzó.

Legrand no se dejó doblegar y fue muy tajante en su respuesta a Carlos Menem, con la misma premisa basada en la dura realidad que muchos argentinos enfrentaban en esa época. "Le hablé con todo respeto, es el comentario que hacemos todos los conductores de programas de televisión: porque realmente se está pasando mucha necesidad y es realmente sorprendente que lo sigan votando y gane las elecciones", sostuvo. Además, Mirtha aludió a una parte del discurso del expresidente alusiva a que ella nunca habría pasado hambre y respondió: "Trabajo desde los 14 años, toda una vida dedicada a esto. Nadie me regaló nada, nada me cayó del cielo. ¿No será un poquito de censura esto? Me pregunto yo".

