Qué dijo Javier Milei sobre la serie de Menem.

En los últimos días se estrenó en Prime Video la serie Menem, que relata parte de la vida del ex presidente Carlos Menem y una de las reacciones que más se esperaba era la del actual mandatario nacional, Javier Milei.

El presidente libertario en mas de una oportunidad elogió al riojano pero no le gustó la producción protagonizada por el actor Leonardo Sbaraglia y lo dejó claro en su cuenta de X reposteando una crítica de un ex funcionario del gobierno nacional en los 90.

"No tiene rigor histórico. Es el desorden argumental que puede existir. Por otra parte, el actor principal es un progre que se divierte y goza dejando en ridículo a Carlos Saúl Menem. Es una visión progre del menemismo", expresó Juan Bautista 'Tata' Yofre, exdirector de la SIDE durante el primer año del Gobierno menemista y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia designado por la gestión libertaria en una nota con Canal 26.

El funcionario además fue embajador de Argentina en Panamá, Portugal y asesor presidencial durante el gobierno de Carlos Menem y su crítica fue compartida por el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Un dato particular es que Zulemita Menem, hija del ex presidente, fue parte de la producción de la serie y la defendió resaltando que se trata de una ficción y no tiene por que ser cien por ciento fiel a los hechos históricos: "Es una serie ficcionada, una gran fábula con partes de humor y otras partes fuertes, pero que no deja de ser una ficción y no un documental".

El consejo de Sbaraglia para Javier Milei

Ante la consulta sobre las comparaciones entre Javier Milei y Carlos Menem, Leonardo Sbaraglia sostuvo; "Es interesante que quizás el presidente si tanto lo admira, aprenda del animal político que era Menem y la capacidad de conciliar, aunar. Piazzolla era un gran opositor y dijo que se iba del país y (el ex presidente) lo fue a buscar y terminaron siendo amigos".

