Cristian Larrosa, fundador de la startup Larrosa: "Queremos cambiar la industria de la música"

La influencia que va tomando la inteligencia artificial parece no detenerse ante nada ni nadie, pese a las obvias limitaciones que presenta aún frente a determinadas circunstancias. Más allá de la discusión que apunta al fin de ciertos trabajos a manos de la avasallante IA, otro tema que genera debates es la llegada de esta tecnología -y otras también- a la industria musical. El argentino Cristian Larrosa, fundador de la startup que lleva su apellido, busca acercar lo que a priori parecen dos cuestiones irreconciliables: "Seamos lo más auténticos posible más que nunca, porque eso es lo que nos va diferenciar de las máquinas".

Cristian Larrosa es músico, productor y manager, entre muchas otras actividades que realiza dentro de la industria musical desde hace ya varios años. "La industria de la música es una de las más complejas; gente que gana muchísimos Grammys todavía no sabe efectivamente cómo funciona", reconoce el propio Larrosa en diálogo con El Destape. Para acercar tecnología de alto nivel a sus colegas artistas, fundó Larrosa, una startup cuyo ecosistema incluye desde plataformas de financiamiento basadas en activos musicales hasta herramientas impulsadas por IA.

Cristian Larrosa, fundador de la startup Larrosa.

Con el objetivo claro -e inmenso- de "cambiar la industria de la música", Cristian Larrosa tiene bien claro que su búsqueda apunta a que la misma sea "más eficiente, más productiva, más transparente". "Que los músicos puedan tener información más confiable en todos los procesos de la industria: cómo se organiza un show, cómo se produce, cómo se recauda", suma Larrosa.

Obviamente, sabe que no es tarea fácil por los incontables casos a lo largo de la historia en los que la industria se quedó con ganancias de artistas luego de que firmaran contratos muy desfavorables para los músicos y creadores. Por eso, Larrosa se detiene en el concepto de "IA ética" y en la importancia de "regular muchísimas cosas". El ejemplo está en Wolfie AI, el chat inteligente que lanzó recientemente, diseñado específicamente para asistir a profesionales de la música brindando asesoramiento en tiempo real sobre composición, marketing musical, evaluación de catálogos, derechos de autor, contratos.

Como sucede con otros modelos de IA, Wolfie podría poner un motor generativo de música, pero Larrosa no lo incorpora porque lo consideran injusto "para toda la gente que colabora a la cultura desde la música creando obras maravillosas porque no se los reconoce a la hora de crear un modelo de IA". "Hay que regularlo", insiste Cristian Larrosa.

La tecnología de la mano de la música

Con el avance tecnológico como una preocupación para muchas industrias, Larrosa tiene en claro cuál es el camino para que la tecnología sirva a la música y no la cope: "Seamos lo más auténticos posible más que nunca, porque eso es lo que nos va diferenciar de las máquinas".

Para que la tecnología no sea una topadora avasallante, Larrosa propone diferenciarse a través de las emociones y al mismo tiempo convivir con la IA, con los robots, como ya se hizo en la historia de la humanidad con las distintas revoluciones tecnológicas. "Hoy está muy de moda decirlo pero es una verdad, no es que la IA va a reemplazar un trabajo sino que va a reemplazar a quien no sepa convivir con esa IA o que no sepa utilizarla para hacer su trabajo. No tengamos miedo, utilicemos, aprovechemos, tomemos ventaja de eso y también de nuestra capacidad de diferenciarnos a partir de que somos seres que nos podemos emocionar y las máquinas todavía no tanto", concluye.