Vero Lozano rompió el silencio tras su grave accidente en la nieve

Vero Lozano habló tras la noticia del accidente que sufrió mientras estaba esquiando en la nieve en Aspen, Estados Unidos.

Verónica Lozano, conductora de Cortá por Lozano en Telefe, preocupó a todos sus seguidores cuando salió a la luz que había tenido un accidente grave en la montaña mientras durante sus vacaciones en Estados Unidos. Ahora, envió un mensaje de tranquilidad para su público y les informó cuál es su estado de salud actual.

Ángel de Brito, exconductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) fue quien había dado la primicia. “Vero Lozano tuvo un accidente en la montaña esquiando, en la bajada de la aerosilla. Fue hace 4 horas. Está en observación. Por suerte, está bien. Hablé con ella recién”, twitteó. Lo que más preocupación generó fue la cantidad de médicos que tuvieron que ir en su rescate. “Ambulancia y 6 médicos. La aerosilla no freno bien y al bajar, pasó lo qué pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando. Estaba con El Corcho y con Analía Franchín. Y otros argentinos que esquían en la misma pista. Está todo bien ahora, después del susto”, señaló De Brito.

Ahora, la misma Vero habló por primera vez tras lo sucedido. “¡Estoy bien! Gracias por la preocupación y el amor”, se limitó a decir la conductora a través de su cuenta de Twitter. Por ahora, no quiso brindar más detalles al respecto y siguió publicando fotos y videos de su viaje con amigos y seres queridos a sus redes sociales, tal como lo venía haciendo.

El reemplazo de Vero Lozano en Cortá por Lozano

Recientemente, la conductora había anunciado que se iba a tomar unos días de descanso durante la primera quincena de febrero. Por esta razón, Telefe tuvo que ponerse en campaña para buscar una nueva figura que la reemplazara. Tras ver a varias candidatas, el canal terminó eligiendo a Paula Chaves para este puesto.

Paula estaba viviendo temporalmente en Villa Carlos Paz, Córdoba, con su pareja Pedro Alfonso y sus hijos mientras él cumple con una temporada de teatro que tenía pactada. Por este trabajo inesperado que le surgió, tuvo que tomar una decisión precipitada y se volvió antes a Buenos Aires.

“Me encanta mi trabajo… soy una agradecida de la vida de poder trabajar de lo que me hace tan bien, con gente tan buena y generosa. Gracias a todo el equipo de @cortaxlozanofan @telefe por recibirme siempre con tanto amor. Y a vos @verolozanovl por seguir confiando en mí. Me esperan dos semanas espectaculares para disfrutar y divertirnos juntos”, expresó Chaves en su cuenta de Instagram.