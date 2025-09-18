Qué va a pasar entre De Paul y Tini.

La relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sigue generando todo tipo de reacciones en el ambiente del espectáculo. Aunque la pareja había confirmado su separación en 2023, las apariciones recientes en Madrid, los gestos en redes sociales y las declaraciones del futbolista alimentaron la versión de una reconciliación que fue validada por ellos. En este sentido, la vidente Venus Psíquica publicó un video donde vaticinó el futuro del vínculo entre el futbolista y la artista.

“Estamos muy bien… cuando estamos juntos nos disfrutamos, la pasamos bien”, aseguró De Paul, en una entrevista, sobre este vínculo. En paralelo, en redes sociales comenzó a circular una predicción de la vidente Venus Psíquica, quien afirmó en TikTok que el futuro de Tini y Rodrigo está marcado por un nuevo comienzo. Según la astróloga, no solo volverán a afianzar la relación, sino que incluso llegarán al altar. Su mensaje se viralizó rápidamente entre los seguidores de ambos, que lo interpretaron como un guiño al destino de la pareja.

"Muchas personas me han preguntado por la artista argentina Tini Stoessel. Preguntamos a nuestros dioses y hemos visto que se casa con su pareja actual, Rodrigo De Paul", lanzó. "Se casa en Argentina el último mes del año 2025 de vestido blanco escotado, ajustado y largo. Mientras que su pareja se casa de traje negro y camisa blanca", agregó la mujer. Mientras tanto, Tini continúa enfocada en su carrera musical y Rodrigo en su presente futbolístico en el Atlético de Madrid. Ahora, con la predicción de Venus Psíquica sumándose a las versiones, los fans esperan con expectativa que los protagonistas confirmen si ese casamiento soñado se convertirá en realidad.

El drama de salud que confesó Tini Stoessel

En los últimos años, Tini Stoessel atravesó dificultades vinculadas a su salud mental, lo que la llevó a correrse de la exposición pública para priorizar su recuperación. En ese contexto, la cantante compartió: "Hay que dejar que la vida también sorprenda. Intentar vivir lo mejor puedas, intentar ir cumpliendo las cosas, que si no se te cumplen ir por otro lado. Entender que las cosas que no salen forman parte de la vida, y son las que más te enseñan".

Luego, profundizó sobre su diagnóstico: "Hoy entiendo un montón de cosas a partir de que me diagnosticaron depresión, saber de qué se trataba, cómo entender ciertas situaciones que te pasan en momentos inesperados". Y agregó: "Entender cómo abarcar esas situaciones, qué hacer, a quién acudir, qué respiración hacer. Hay un montón de cosas de aprendizaje que empecé a tener a partir de eso. Pero a lo largo de mi vida, desde que tengo 14 años empecé a trabajar y hay un montón de herramientas profesionales y personales que fui involucrando a medida que fui creciendo".