Varios ex Bake Off destrozaron a MasterChef Celebrity con una carta abierta: "Embole"

Si bien MasterChef Celebrity 3 (Telefe) recién comienza y apenas hubo un famoso eliminado, el reality show de cocina de la televisión abierta que conduce Santiago del Moro ya recibe todo tipo de críticas desde diversos sectores de los medios de comunicación nacionales. Ahora, fueron varios exparticipantes de Bake Off, que acaba de terminar por el mismo canal de aire, los que destrozaron al programa que cuenta como jurados con Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Como parte de una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), Kalia Manzur aprovechó para difundir una especie de "carta abierta" de algunos exconcursantes de El Gran Pastelero y disparó con todo contra la competencia gastronómica que reemplazó al ciclo del que ella fue parte hasta hace de poco en un formato similar en el prime time de lunes a jueves, con las galas de eliminaciones de los domingos también.

En pleno diálogo de manera virtual con Etchegoyen, Kalia apuntó: “MasterChef es literalmente un embole, lo vi tres veces y un aburrimiento... Yo lo veo a Betular cómo era con nosotros, los participantes de Bake Off sacaron lo mejor de él. No saben ni cocinar, por ahí (Joaquín) Levinton es como más gracioso”.

Además, defendió el desempeño y el show que brindaban tanto ella como sus excolegas en la televisión, en el producto comandado por Paula Chaves: “A ver, chicos, falta Bake Off en Twitter. Porque viste que nosotros interactuábamos un montón... Esto que te digo es el pensamiento de todos los participantes, de mis excompañeros. Yo quiero hacer un vivo con todos cuando esté al aire MasterChef”.

“Mis compañeros dicen que es un aburrimiento, que no interactúan, y básicamente lo decimos por Betular, porque a los otros jurados no los conocemos", insistió Manzur con su postura, y hasta se preguntó a sí misma: "¿Qué le va a decir a esta gente? La gente común quiere ver el MasterChef de gente común, no nos sentimos representados con esto”. Y, para finalizar, Kalia comentó: “Me encantaría armar una marcha en la puerta de Telefe para pedir por la vuelta del programa. Yo viajo para Buenos Aires”.

Kalia, una de las más destacadas de un Bake Off que acaba de terminar por Telefe.

MasterChef Celebrity 3 por Telefe: quiénes siguen

Después de que el primer eliminado haya sido José Luis Gioia, el certamen gastronómico promete continuar con todo, a pleno y a pura polémica en sus próximos envíos.