El fuerte cruce entre Analía Franchín y José Luis Gioia por MasterChef: "Soberbio"

En Telefe, Analía Franchín y José Luis Gioia se cruzaron fuerte por MasterChef porque ella lo acusó de "soberbio" y luego él le contestó en la radio.

MasterChef Celebrity 3 (Telefe) comenzó con todo y arrojó a José Luis Gioia como el primer eliminado del programa que conduce Santiago del Moro y que tiene como prestigiosos jurados a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Como consecuencia de que el actor haya quedado afuera tan rápidamente, su colega Analía Franchín -subcampeona de la primera temporada- le hizo varias consultas al respecto en Flor de equipo, por el mismo canal, aunque en un par de oportunidades lo trató de "soberbio" y al invitado no le gustó nada.

Todo comenzó cuando ella se presentó a la emisión del programa de Del Moro en una jornada en la que debían preparar milanesas, por lo que la exconcursante miró a los participantes de la actual edición y les explicó por qué ahora la apodan "La Reina de las milanesas": "Las mías son únicas. Crocantes, sabrosas y jugosas... Si es una suela, te la devuelvo".

Más allá de que esa declaración inicial de ella no le cayó bien a él, todo empeoró cuando el actor reconoció en Flor de equipo que no le cambiaba la vida haberse ido tan rápidamente de MasterChef porque no se sentía preparado. Y además le estaba afectando la salud, ya que se sentía demasiado agotado por todo lo que exige formar parte de un show como semejante rating y repercusión.

José Luis Gioiam durante la preparación de las fatídicas milanesas que lo sacaron de MasterChef.

Entonces, Franchín le preguntó: "¿No te parece un poco soberbio de tu parte decir eso? Porque todo el mundo muere por ir a MasterChef". Sin embargo, Gioia le dijo "bueno, primero que ya van dos veces que usan la palabra soberbio para referirse a mí... Y además, no".

Más allá de que ese breve momento incómodo al aire no pasó a mayores, más tarde el artista sí se explayó y se descargó a pleno durante la entrevista con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad, AM 1110): "´Sos soberbio´, me dijero. Casualmente la reina de la milanesa me dijo eso... estoy muy cansado y no soy de mirar tutoriales. El que es muy estudioso es (Miguel Ángel) ´Tití´ Fernández".

Y profundizó: "´Sos soberbio´ me tira la Franchín, la que nos enseñó a hacer milanesas... hay gente que mataría por estar en ese programa, pero yo no. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se les dicen a los colegas. La soberbia no pasa porque no estudies para Masterchef, tendría que haberle contestado 'si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo'".

Por último, cuando lo interrogaron acerca de los probables favoritos para ganar el certamen gastronómico y quedarse con el premio mayor de un millón y medio de pesos a fines de este 2021, Gioia resaltó: "A Luisa (Albinoni) le tengo mucha fe y a Tomás (Fonzi) también. A ´La Peque´ (Paula Pareto) la veo bien y tiene mucha voluntad de aprendizaje".

MasterChef Celebrity 3 por Telefe: José Luis Gioia, el primer eliminado

Cuando le avisaron que quedaba al margen de la competencia culinaria luego de tan pocas emisiones, el actor se despidió sin rencores: "Fue un orgullo estar en este certamen, haber sido convocado con esta gente tan hermosa. Soy un cocinero familiar, no soy un cocinero para deslumbrar a nadie. Nunca corté carne para milanesa. No soy el primer eliminado, soy un iluminado".

MasterChef Celebrity 3 por Telefe: quiénes siguen