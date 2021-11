Entrevista de Susana a Wanda Nara: cuándo es, dónde verla y todo lo que tenés que saber

Todo lo que tenés que saber de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara tras el escándalo que también involucró a Mauro Icardi y a "La China" Suárez.

Si bien se hace desear para los fanáticos que están ansiosos al respecto, cada vez falta menos para la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara, aunque también participará de la misma Mauro Icardi. Con María Eugenia "La China" Suárez como la tercera en discordia en el escándalo que desató un sinfín de rumores y especulaciones en la farándula argentina y hasta mundial, el diálogo entre ambas protagonistas promete sacar aún más detalles a la luz dentro del primer testimonio exclusivo de la esposa del futbolista desde que estalló el caso.

Por eso, es fundamental conocer cuándo podrá seguirse la nota, dónde se desarrollará y algunos detalles más acerca de la misma. Tanto el matrimonio como la histórica conductora del canal de televisión de aire de las tres pelotitas ya tuvieron un antecedente al respecto por la misma señal en 2017: fue en la casa que el atacante y su esposa todavía poseen en Milán, Italia, cuando el centrodelantero rosarino de 28 años de PSG (París Saint-Germain) de Francia jugaba en Inter.

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara en París, de la que se estima que también participará Mauro Icardi, será emitida en la televisión por Telefe. Si bien aún no fue confirmada oficialmente la fecha, la nota saldría al aire en los primeros días de diciembre de 2021. Sin embargo, lo que sí se supo a través de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) es que las grabaciones en la capital de Francia serán el 20, 21 y 22 de noviembre.

Susana Giménez, Wanda Nara y Mauro Icardi ya estuvieron juntos en una entrevista en Telefe en 2017 en Milán.

Entrevista de Susana a Wanda: el rol de Icardi

Si bien el diálogo estará centrado en ellas en Telefe, el jugador también participará, aunque desde otro lado. Según aseveró Ángel de Brito en LAM, "aparece Mauro recién a lo último, se está pensando en un pedido de perdón público de él hacia ella. La idea es ir a ver a Mauro a la cancha, Susana va a ir. Van a ir a almorzar y a recorrer París".

Además, el periodista dijo que ellas "van a ir a Disney París" y que "se va a grabar mucho material porque la idea es que el programa se vea en la pantalla de Telefe y muy cerca, en una plataforma amiga del mismo canal, una especie de reality show con todo ese material".

Cuánto le salió a Telefe la entrevista de Susana a Wanda

De acuerdo con lo que difundieron los portales especializados, si se cuenta solamente la charla entre ambas le costó al canal unos 50 mil dólares, sin haber incluido allí los gastos de los pasajes, el alojamiento, las comidas y demás traslados de la delegación completa.

Entrevista de Susana a Wanda en París: el impresionante hotel en el que será grabada

Se trata del espectacular Hotel Ritz dentro de "La Ciudad Luz", un establecimiento palaciego lujoso de cinco estrellas en el que se hospedaron muchas figuras de renombre como Ernest Hemingway, la princesa Diana de Gales, Lady Di y Coco Chanel, entre otras. Fue posicionado en el puesto número 15 de los hoteles más lujosos y prestigiosos del mundo por The Leading Hotels of the World.

“De las veinticinco personas que van, obviamente Susana es la única que para en este lugar”, aclaró la panelista Pía Shaw. “Es la habitación más top y cuesta 4300 euros, más cara que la de Dubai”, añadió. Y detalló: “Susana viaja con dos productores y la vestuarista, y desde Buenos Aires viaja toda una producción que más o menos son 18 personas. Pero todavía no tiene un peluquero ni un maquillador en París, están en la búsqueda”.

El Ritz fue fundado en 1875 por César Ritz, un hotelero suizo, que lo construyó junto con el chef Auguste Escoffier. Se construyó en medio de las plazas centrales de París y fue el primero de toda Europa en ofrecer electricidad, teléfonos y baños dentro de las habitaciones. Poco a poco, muchas estrellas, políticos, miembros de la realeza y artistas comenzaron a hospedarse allí, convirtiéndose en uno de los hoteles más prestigiosos del mundo.

Cuenta con 159 habitaciones, un spa con servicio completo, una piscina, tres bares, un restaurante, jardín, terraza, gimnasio y estacionamiento. Las piezas son insonorizadas, para que los huéspedes puedan descansar sin ningún tipo de ruidos, y hasta tienen un minibar. La decoración de todos los espacios es como en una mansión, casi todo de color blanco y crudo, y con las lámparas "araña", con una estética semejante al Palacio de Versalles.