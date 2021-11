¿Se agranda la familia de Wanda Nara y Mauro Icardi?: “Se viene el sexto”

Wanda Nara le hizo una propuesta indirecta a Mauro Icardi tras su reconciliación: tener otro hijo juntos.

Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi después de haber descubierto que le fue infiel con ‘La China’ Suárez. Tras dos crisis en menos de un mes y a punto de separarse definitivamente después de la segunda, la empresaria parecería haberlo perdonado por completo. Incluso, ahora le sugirió al futbolista la posibilidad de tener un nuevo hijo juntos.

Wanda comparte dos hijas con Mauro: Francesca e Isabella. Con su expareja, Maxi López, tuvo a Constantino, Valentino y Benedicto. Desde que formaron una familia juntos, los siete se muestran muy unidos en sus redes sociales, en donde publican su día a día en Francia, el país en donde están instalados. Sin embargo, algo de esa unión parecería haberse roto cuando se armó el gran escándalo por los chats que encontró entre él y ‘La China’ y hasta había rumores de una posible seperación.

Después, ella le dio una segunda oportunidad y lo anunció en sus redes sociales. A las semanas, salió información nueva: Wanda se enteró que Icardi no solo le había sido infiel de forma virtual sino que había tenido un encuentro en un hotel con Suárez. A partir de esto, ella empezó a publicar muchas selfies individuales en su Instagram y algunas frases de despecho, como “nunca es tarde para empezar de nuevo” y otros posteos autoproclamándose “poderosa, salvaje, radiante, imperfecta, tierna, caliente, única, inteligente y leal”.

Ahora, publicó una foto con sus cinco hijos en las redes y debajo escribió: “Lo más valioso que podemos tener es una familia. Y la mía les puedo asegurar que es la más hermosa”. Entre los comentarios, una internauta le escribió, entre emojis de risas y aplausos: “Se viene el sexto”. En respuesta, Wanda etiquetó a Mauro Icardi, como si le estuviese proponiendo llevar a cabo la idea.

Publicación de Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

Wanda Nara y Mauro Icardi, a los gritos en un restaurante

Por otro lado, recientemente la pareja fue vista teniendo una fuerte discusión en un restaurante de París. “Esta es la foto que subió Mauro Icardi hoy en las redes, están los dos en Dubai, en la playa. Se viene mostrando en las redes de él, Wanda no sube nada. ¿Por qué Wanda no sube nada? Ella no lo blanquea en sus redes todavía, como que muestra una distancia, no lo termina de blanquear”, explicó Estefanía Berardi en Mañanísima.

“Entonces, parece que no está todo tan bien entre ellos, porque ella todavía no afloja, no es que lo perdonó al 100 por ciento. Están juntos por la familia, porque entre ellos hay negocios también ahí. Y él está haciendo todo lo posible por reconquistarla”, continuó. “La invitó a este viaje a Dubai, adonde están ahora. Y antes de viajar a Dubai, estuvieron cenando en un restaurant en Milán, la noche anterior al viaje, donde tuvieron una discusión fuerte, subida de tono en el restaurante”.

“Hubo palabrotas, pero la frase que Wanda repetía y se escuchó que la decía mucho, la persona que me mandó este mensaje, que mandé a traducir porque me la escribió en otro idioma, acá la tengo. La frase que decía Wanda a Mauro en este restaurante en Milán muy lujoso, un restaurante súper exclusivo es, ella le grita: ‘Lo vas a hacer de nuevo’. Y él le contesta: ‘Te juro que no’”, cerró la panelista.