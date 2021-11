Gastón Soffritti colapsó en MasterChef: "Estaba a punto del infarto"

Gastón Soffritti reveló lo mal que la pasó en MasterChef Celebrity junto con su compañera de cocina, Mica Viciconte.

Gastón Soffritti, participante de MasterChef Celebrity 3, el reality de cocina de Telefe que invita a celebridades a acercarse al mundo de la cocina, pasó momentos de mucha tensión durante este nuevo episodio, que desafió a los concursantes a armar duplas para hacerle honor a las recetas de Doña Petroña y Juanita. Junto con Micaela Viciconte, la exestrella de Patito Feo cocinó un lomo con salsa holandesa y se consagró como uno de los más destacados de la noche, pero a un costo muy alto: estrés y nerviosismo.

“A lo largo de la historia gastronómica argentina, hemos tenido la suerte de tener grandes maestros y maestras. Algunos ya no están más con nosotros, pero otros siguen viviendo a través de hermosas y riquísimas recetas. Es por eso que esta noche le vamos a dedicar el programa a una cocinera que fue pionera culinaria en los medios de comunicación”, comenzaron a explicar Donato de Santis y Damián Betular.

“Una pista: sus libros se vendían en librerías como pan caliente”, les adelantó Betular. “Y más tarde, en los años 60, llegó a todos los hogares de Argentina a través de la pantalla del televisor. Siempre con su inseparable ayudante Juanita”, añadió Germán Martitegui. “Estamos hablando de la señora Petrona Carrizo de Gandulfo, o también conocida como Doña Petrona”.

Mientras Gastón estaba muy apresurado armando su plato, siguiendo las órdenes y los retos de Micaela, colapsó y admitió frente a las cámaras: “Siempre en este programa llega un momento en que la cabeza se te colapsa”. Al rato, Betular los interceptó para ver cómo venían y le corrigió la forma en que estaba batiendo la preparación. En su defensa, el actor explicó que venía bien hasta que él lo interrumpió. “Se cortó porque me cambió la dinámica de lo que yo estaba haciendo”, sentenció.

La devolución de Gastón Soffritti y Mica Viciconte en MasterChef Celebrity

“No sé si me divertí tanto, pero que transpiré, transpiré seguro”, dijo Soffritti entre risas. “Para mí, no nos divertimos. Estábamos demasiado concentrados en terminar todos los pasos”, admitió su compañera. “Gastón, te veo un poco colorado”, le señaló Betular, a lo que él contestó: “Sí, me estaba muriendo. Estaba a punto del infarto”.

A pesar de los nervios y las corridas, el jurado los felicitó por su plato. “Me gusta, la cocción está perfecta. La salsa, que está muy rica, debería haber sido como una capa, con más salsa aún”, les dijo Donato. “La salsa de textura está muy bien y el punto del lomo también. Tuviste una Juanita muy firme”, añadió Martitegui en relación a la actitud de Viciconte, que estuvo todo el tiempo dándole órdenes. “Es verdad, yo no metía tanto la voz, pero los tiempos de cocción los manejo yo”, aseguró Gastón. Finalmente, el jurado los eligió como una de las parejas más destacadas de la noche.