Guerra de pelados en MasterChef Celebrity 3: José Luis Gioia se hartó de Martitegui

El humorista José Luis Gioia mantuvo un picante cruce con el jurado de MasterChef Celebrity 3 Germán Martitegui, quien le puso los puntos y le pidió que no tenga una actitud arrogante.

Pasó la noche de última chance en MasterChef Celebrity 3 y "los peores" de la semana tuvieron que enfrentarse por un solo lugar arriba del balcón. La difícil consigna indignó al humorista José Luis Gioia, quien no dudó en regañar a Germán Martitegui cuando este visitó su isla de trabajo. Al jurado no le cayó bien su actitud y mantuvieron un picante cruce.

A pesar de que Donato de Santis avisó que podían preparar el plato que quisieran, Damián Betular anunció que no se podrían prestar ningún ingrediente y que además debían dejar uno de los elegidos sobre una ruleta para que sean sorteados y cambiados con el resto de sus colegas. Los nervios y el azar no le jugaron una buena pasada a Gioia y su intento de papillot, una delicia compleja para la cual le faltaban ingredientes.

El duro encontronazo entre José Luis Gioia y Germán Martitegui

Ofuscado por la falta de ingredientes clave para su papillot, José Luis Gioia optó por no preocuparse por la receta y cuando Germán pasó por su isla se mostró relajado. “Ya hice todo, estoy re tranquilo”, comentó, con ironía. En off, aprovechó para burlarse del chef con un tajante: “Ya viene él y empieza… Tengo miedo que un día sonría y le pase algo, un paro cardíaco o alguna cosa de esas”.

También, cuando Martitegui le pidió que le mostrara su comida, José Luis aclaró “que estaba en el horno”, por lo que jurado se acercó a ver la preparación y furioso apuntó: “El horno está frío, esto no se va a cocinar nunca en tu vida. No se va a hacer. No sirve, al plan B. Afuera, chau”.

La reacción de Martitegui desencadenó la furia de José Luis: “Me vuelve loco, que el horno no tiene temperatura, que está apagado, que hacelo con una plancha, que la vaya a buscar. Nunca lo hice en una plancha”. La discusión cerró con Gioia visiblemente molesto con las indicaciones de Germán a pesar de que, al final, su preparación fue elogiada por el jurado, no así su actitud.

Cabe destacar que según los rumores que circularon en las redes -y partiendo de la base de que Gioia fue el primer invitado de MasterChef Celebrity 3 a PH: Podemos hablar- el humorista será el primer participante eliminado.