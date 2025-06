Escándalo cripto: la oposición en Diputados insiste en ir al recinto y apura pedidos de sesiones

Sabrina Selva (Unión por la Patria)

La comisión investigadora por el escándalo cripto de Javier Milei en Diputados se reunió sin la presencia de los protagonistas claves, entre ellos, el presidente y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Ante este escenario, la oposición dura no se resigna y quiere ir al recinto para impulsar la reforma del reglamento y destrabar el empate en la elección de la presidencia.

"Está en punto muerto", señalaron fuentes parlamentarias a El Destape. Ante este escenario, la expectativa es que en un eventual pedido de sesión, se emplace la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y se trate el proyecto presentado por los bloques de la oposición dura (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda y los Trabajadores) que propone modificar la forma de elección de autoridades de las comisiones en caso de empate.

Las comisiones arribaron a un empate 14 a 14 entre el jefe de la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva. Así las cosas, las reuniones las conduce el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, en calidad de coordinador.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no convocó a ninguna sesión para esta semana. Hace dos semanas, el bloque de Democracia para Siempre y otros radicales habían elevado un pedido de convocatoria al Cuerpo debatir para el financiamiento universitario y la situación del hospital Garrahan y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

Cerca del bloque que tiene como referente a Facundo Manes se entusiasmaron con el congelamiento de las relaciones entre los gobernadores y la Casa Rosada. Siguiendo esa linea de razonamiento, se puede leer como un guiño las declaraciones en respaldo al financiamiento de las universidades del diputado de Encuentro Federal Carlos Gutierrez, que se maneja bajo las órdenes del jefe provincial de Córdoba, Martín Llaryora.

Fuentes parlamentarias especulan que Unión por la Patria haga en el recinto en una eventual sesión un pedido para que haya más invitados, aunque descreen que esto se materialice. Por lo pronto, desde el peronismo barajan la posibilidad de pedir la convocatoria al recinto, en caso de que la acción de Democracia para Siempre no avance.

Respecto a la comisión investigadora de la estafa $Libra, cuando se le consultó a un referente del peronismo sobre cómo continuará, señaló que no ven que se pueda avanzar mucho más sin resolver la presidencia del grupo de trabajo.

"Si destrabar la comisión fracasa, insistiremos con juicio político", adelantaron a este medio desde Unión por la Patria. El peronismo y la izquierda habían sido los que habían promovido el enjuiciamiento en el recinto, sin obtener adhesiones.

"Solo (Fernando) Carabajal y (Mónica) Frade quieren", se lamentaron fuentes parlamentarias. Los diputados de Democracia para Siempre y de la Coalición Cívica habían expresado en la reunión de la comisión investigadora de hace tres semanas en la que se volvió a trabar la elección de autoridades.

Ante lo que consideraron una obstrucción del oficialismo para saber qué pasó con $Libra y su vinculación con el Presidente y su entorno, Carbajal y Frade adelantaron que impulsarían el juicio político. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que en los bloques "del centro" no entusiasma la idea.

Escándalo cripto: las preguntas que acorralan a Milei

En la reunión de comisión del martes, que se extendió hasta las 2 de la madrugada, expusieron los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, el abogado especialista en finanzas Nicolás Pechersky, el consejero en blockchain Iñaki Apezteguía, el querellante en la causa $Libra Martín Romeo, el ingeniero especializado en sistemas Fernando Molinas; el experto en Criptoactivos Santiago Siri, el programador Maximiliano Firtman y el abogado y analista de sistemas Gabriel Rey Linares.

Además del Presidente y la secretaria General de la Presidencia, tampoco asistieron el intermediario Hayden Davis, los empresarios organizadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el ex asesor en criptovalores de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la titular de la extinta Unidad de Tareas de Investigación de $Libra María Florencia Zicavo.

LLA y aliados padecieron la última reunión de la comisión investigadora, por las revelaciones y errores no forzados. Apezteguía, convocado por el bloque de los radicales "peluca" para la comisión, afirmó que invirtió en $Libra no se sintio "estafado". Acto seguido, Selva le reprodujo una publicación en redes sociales en las que el propio consejero en blockchain no recomendaba invertir en la cripto promocionada por el Presidente.

Previamente, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada exhibió fotos que, afirmó, eran de las cajas de seguridad del Banco Santander de Vicente López en los que se vería la hermana y la madre de Novelli retirando fondos el 17 de febrero, tres días después del twit de Milei en el que promocionó $Libra. Según acotó la economista, el empresario había abierto la caja el día 4 de ese mes.

Hauser habló de la existencia del rumor de un "video" de Milei "promocionando” $Libra, cuya salida iba a ser posterior al tuit del 14 de febrero. Siri, por su parte, mostró el código fuente de la transacción que creó el token, vinculando de manera directa a la a la cuenta de Twitter del Presidente.

Romeo, a su turno, sostuvo que $Libra no fue un "episodio aislado, no fue un error técnico ni una travesura ni un memecoin" sino un "robo orquestado, con lenguaje institucional, por figuras políticas y hasta con ciertas promesas patrióticas, diciendo que venían apoyar a las Pymes y a las fintechs".

Días después, en una entrevista con El Destape 1070, Romeo afirmó que "el presidente y su entorno están cada vez más acorralados" en la causa.



"Cada vez queda más claro cómo la figura presidencial iba a actuar como un paraguas de protección jurídica para Terrones Godoy, Novelli, Sergio Morales y el resto de los involucrados, ergo Karina Milei; y sigue siendo de esa manera, por eso el esfuerzo tan grande de LLA y sus aliados de bloquear la comisión investigadora", indicó.