Valeria Mazza increpó a su marido por La China Suárez: "¿A vos?"

Valeria Mazza le lanzó una advertencia a su marido por 'La China' Suárez tras el escándalo con Wanda e Icardi durante su aparición en Los Mammones.

Valeria Mazza fue invitada al programa de Jey Mammón, Los Mammones, y en medio de la extensa conversación jugó a un juego de preguntas y respustas. Una de ellas incluía a ‘La China’ Suárez, que en este momento está afrontando la gran polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Desde que Wanda contó públicamente que encontró chats comprometedores entre su esposo y ‘La China’, se armó un revuelo y ella quedó posicionada como “la tercera en discorida”. En medio de idas y vueltas entre Nara e Icardi, después también se supo que fue mucho más que un coqueteo virtual: se vieron en un hotel en París e incluso el esposo de Zaira Nara, hermana de Wanda, sabía todo y lo encubrió al futbolista.

“¿Te cae bien ‘La China’ Suárez, sí o no?”, le preguntó Mammón a Nazarena, que cabe destacar, es de aquellas celebridades que prefieren mantener un perfil bajo y no entrometerse en escándalos ajenos. “Sí”, respondió ella muy segura. Cuando el periodista se lo repreguntó, ella miró al costado, en donde estaba su marido Alejandro Gravier detrás de las cámaras, y le preguntó en tono de broma: “A vos, Gavier, ¿te cae bien ‘La China’?”.

“¡Bloqueala de las redes!”, bromeó Mammón. “No… es un amor”, aclaró ella. “Bueno, ¿y te cae bien Icardi?”, siguió indagando Jey. “No lo conozco. Estamos hablando de toda gente que no conozco, a ‘La China’ me le he cruzado en alguna foto, en algún lugar multitudinario. Divina, pero no la conozco. A Wanda la conocí en Milán y también, divina, simpática, qué se yo. Cada uno hace lo que puede, no lo que quiere”, opinó la modelo. “Qué buena reflexión”, coincidió el conductor.

Los inicios de Valeria Mazza en su carrera de modelo

En diálogo con Mammón, Mazza contó que el modelaje nunca había estado en sus planes y que incluso estaba a punto de estudiar una carrera que nada tenía que ver con los medios. “Yo nací en Rosario, pero desde los cuatro años que crecí en Paraná. Yo no soñaba nunca con esto. Yo quería ser mamá, maestra, trabajar con personas con discapacidad”, comenzó.

“Cuando vine a Buenos Aires estudié terapia ocupacional y en realidad mi destino era Rosario. Mi hermana y toda mi familia ya estaba allá, y a último momento, pegué el volantazo y me vine para Buenos Aires porque ya había empezado a trabajar con Roberto Giordano un año antes. Vi que había posibilidades de trabajo y dije: ‘Bueno, vamos a ver de qué se trata’. De aventurera, me vine y así arranqué. Al año siguiente me fui a Italia, después a Japón, después a New York”, cerró la modelo.