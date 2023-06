Urgente paro en la TV: por qué hay programas repetidos y canales fuera del aire en la TV argentina

Por una medida gremial que partió desde el SATSAID, no habrá programación en vivo durante la jornada del viernes 30 de junio. Los canales afectados y los motivos que llevaron al paro.

La televisión argentina sufre una medida gremial de último momento por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID). Por no llegar a un acuerdo salarial, comenzó a regir el paro en todos los canales a partir de las 14 horas del viernes 30 de junio.

La información fue filtrada por Nacho Rodríguez en su cuenta de Twitter. "Nuevo paro en la TV tras no llegarse a un acuerdo salarial. Claramente, afectará a toda la tele y principalmente a los programas en vivo", indicó el periodista de espectáculos. A pesar de esta situación, los canales siguen emitiendo sus respectivos programas pero con una particularidad.

Conductores, camarógrafos, panelistas, productores y todos los trabajadores involucrados en los ciclos no están trabajando por falta de negociación en aumento salarial. Por este motivo es que la grilla de programación del viernes 30 de junio está siendo manejada únicamente sus directores y personal disponible.

Entre ellos, se encuentra Cortá por Lozano conducido por Vero Lozano en Telefe e Intrusos al frente de Flor de la V en América TV. Cabe recordar que días atrás, Beto Casella tomó la decisión de no salir al aire de El Nueve con Bendita TV por no haberles pagado el sueldo de mayo.

Beto Casella abandona Bendita TV: explotaron las internas en El Nueve

Beto Casella es uno de los conductores estrella de El Nueve. Sin embargo, en las últimas horas estalló una interna entre el líder de Bendita TV y las autoridades del canal, provocando la salida intempestiva del oriundo de Haedo. Fue el periodista Ángel de Brito quien confirmó la noticia en Twitter.

Según la información del conductor de LAM (América TV), Beto Casella y otros conductores de El Nueve no percibieron el pago del mes de mayo. Es por esta razón que el líder de Bendita TV tomó la determinación de no presentarse a trabajar hsata que se regularice su situación.

"Escandalo en Canal 9, varios conductores no cobraron MAYO. Por eso, Beto CASELLA decidió no hacer el programa hasta que le paguen. lo banco a full. Los conductores somos trabajadores, no somos millonarios como los empresarios", fueron las palabras que eligió Ángel de Brito. Ante esta situación, el programa más visto de El Nueve se quedará sin su figura.