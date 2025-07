Una panelista de El Trece vive un problema de salud.

Una famosa panelista de El Trece vive un mal momento de salud y por ese motivo no pudo acudir a Puro Show, el ciclo donde se desarrolla como experta en chimentos. Sebastián "Pampito" Perelló explicó al aire que su panelista Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, se recupera después de una operación.

La influencerse hizo una intervención estética en los últimos días y aún no se recuperó del post-operatorio. "Se apuró y ahora está pagando las consecuencias", reveló "Pampito" en alusión a que Pochi había vuelto al programa en la emisión anteior y luego tuvo una recaída.

"Vino ayer y no se sentía muy bien, tenía la presión baja. Así que le mandamos un beso porque no pudo venir", siguió Pampito Perelló sobre la instagramer que juntó cientos de miles de seguidores por su contenido relacionado a los chimentos de la farándula argentina. Por su parte, el otro conductor -Matías Vázquez- se pronunció sobre lo ocurrido con la panelista y soltó: "Estaba hecha un papel y no pudo venir, esperemos que se recupere".

El drama personal de Pampito Perelló: murió su abuela

"Quiero cerrar el programa de una manera muy especial. Estuve faltando el jueves y el viernes porque el miércoles me enteré de una noticia muy triste para mí", comentó Pampito en su programa de El Trece. "Se fue mi abuela Ana María. Ustedes saben lo importante que son nuestros abuelos para nuestras vidas, uno cree que son eternos, pero lamentablemente no. Mi abuela se fue y quería dedicarle hoy este programa que hicimos. Te voy a extrañar muchísimo", cerró.

"Falleció la abuela, que era de La Pampa y había venido a Buenos Aires a pasar unos días con la familia. Se descompuso, tuvo primero un ACV, había salido bien, estaba en rehabilitación y el miércoles falleció. Fue muy de golpe, repentino. Y como ella era de La Pampa, la estaban trasladando con toda la familia porque el velatorio va a ser allá. Así que Pampito viajó con la mamá", habían informado a El Trece TV desde la producción.