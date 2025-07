Guido Kaczka lanzó un tajante comentario tras el fin de The Balls en El Trece: "Mi sueldo" El conductor Guido Kaczka rompió el silencio tras el anuncio del levantamiento de The Balls, su ciclo de juegos en El Trece que no tuvo los resultados esperados.

01 de julio, 2025 | 18.59 Qué dijo Guido Kaczka sobre el final de The Balls en El Trece. El Trece está reordenando su grilla para darle competencia a Telefe en su prime time, ocupado por La Voz Argentina tras el final de Gran Hermano y la victoria de Tato, y Guido Kaczka tendrá un rol fuerte en la maniobra del canal para liderar la semana. El plan de los productores para uno de los conductores que más le rinden en materia de rating. Fue en diálogo con Intrusos (América TV) que Guido Kaczka hizo referencia al final de The Balls, ciclo de entretenimiento que se emitió en El Trece y no tuvo los resultados que se esperaban, y aclaró: “Sigo en la pantalla porque estamos haciendo Los 8 Escalones y volvemos con los perros”. Asimismo, el conductor opinó sobre la vuelta de Mario Pergolini al canal y lanzó: “Si yo tengo que ceder un porcentaje de mi sueldo para que vuelva Pergolini lo pongo”. Lo cierto es que la cuenta de Twitter @teleavisador reveló que El Trece está lejos de soltarle la mano a Kaczka aunque The Balls no haya funcionado en rating. "Guido Kaczka se queda en las noches de El Trece con el formato de los perros y con nuevo nombre: Buenas Noches Familia", sostuvo un tuit. "Debuta el lunes 14 de julio junto con el nuevo programa de Mario Pergolini", agregó en otro tuit. Rodrigo Lussich reveló que la llegada de Mario Pergolini a El Trece habría generado rispideces entre las figuras del canal dado que hubieron cambios importantes de horarios. "Si a Pergolini le va mal, Guido vuelve al prime time en 5 minutos", opinó el conductor de Intrusos sobre la supuesta enemistad entre conductores por los nuevos horarios. Viviana Canosa fue la gran perjudicada ya que quedó afuera de la programación; Mario Massaccesi sufrió un cambio de horario con Cuestión de Peso, Darío Barassi también debió amoldarse a un nuevo horario y Homero Pettinato se suma a las tardes del canal. MÁS INFO Televisión Filtran lo que Mirtha no quiere contar de Marcelo: "No era solamente su chofer" Cuánto va a cobrar Mario Pergolini en su vuelta a El Trece Días atrás trascendió que Mario Pergolini cobrará 80 mil dólares por su vuelta a la televisión en Otro Día Perdido, el programa que conducirá en el prime time de El Trece. El histórico ex CQC estará acompañado de Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth en humor, y hay mucha expectativa por el contenido del formato que promete darle batalla a La Voz Argentina. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN