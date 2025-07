Periodista de TN atacó a Cristina Kirchner y Mirtha Legrand lo frenó en seco: "Lo dijo"

Mirtha Legrand se refirió a la condena a CFK en su programa.

Mirtha Legrand recibió en uno de sus programas de El Trece al periodista Nicolás Wiñazki, quien se refirió a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. El presentador de TV soltó un dato falso sobre la conducta de CFK tras lo sucedido y la diva de los almuerzos lo ubicó en pleno almuerzo.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión y fue inhibida para ocupar cargos públicos de por vida, por la causa Vialidad. En ese contexto fue que Wiñazki sostuvo: "Ella nunca dijo ‘soy inocente’". Inmediatamente después, Mirtha frenó al periodista de TN y lo contradijo al aire: "Sí lo dijo". "Esa palabra no, estoy casi seguro", acotó Wiñazki. ¿Estás seguro que no lo dijo? Yo creo que sí".

Como no podía ser de otra manera, el cruce entre "La Chiqui" y el conductor no tardó en viralizarse en las redes sociales. Además, en el video se puede ver a Karina Jelinek, Diego Topa, Gabriela Toscano y Julián Weich, figuras que no hicieron muchas menciones sobre los temas políticos de actualidad y que también estuvieron como invitados en el programa del pasado domingo 29 de junio. Además de la condena a CFK, como uno de los tópicos del almuerzo, en el programa de Legrand se habló sobre las carreras de cada uno de los invitados y no faltaron las risas por las anécdotas que contaron.

La palabra de Mirtha Legrand sobre la marcha en apoyo a CFK

La conductora cuestionó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre la cantidad de gente que acudió a la manifestación por la condena a CFK. "Nosotros tenemos un número exacto, un cálculo de en el momento de máxima máxima cantidad de gente hubo 48.200 y pico de gente. Tenemos todo por cada lugar, donde estaba la gente. Hasta contamos la gente de la casa de Cristina", había soltado la Ministra. Por su parte, Legrand la contradijo: "La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho, Bullrich dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo pero eran muchísimas más. Pero señores, la gente, la gente no lo ha olvidado porque lo que fue de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, siempre impresionante. Qué impresionante. ¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente".