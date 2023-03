Una figura de El Trece sufrió un violento hecho: "Me tiraron con un cascote"

Una reconocida figura de El Trece sufrió un robo en pleno barrio de Palermo: le rompieron el vidrio del auto con un pedazo de vereda y le robaron todo lo que llevaba adentro.

Se trata de Paula Trapani, periodista de Nosotros a la Mañana (El Trece). Apenas fue a buscar su auto y vio lo que había ocurrido, grabó una historia de Instagram para contarles a sus seguidores. "Hermosa sorpresa. Vengo a buscar el auto, que lo dejé estacionado, en Palermo, plena luz del día. Me tiraron con un cascote y me robaron todo lo que tenía adentro", anunció, junto con un video de su auto lleno de pedazos de vidrio.

"Es así, sabés que te puede pasar en cualquier momento. Es una ruleta. Fue entre las tres y las cuatro de la tarde, que tomo mi clase de canto. Dejé el auto en la puerta, como hago siempre, en Castillo y Juan B. Justo, una zona bastante transitada. Me rompieron un solo vidrio", detalló Paula en el programa. Y agregó que tenía una gran cantidad de objetos en su auto, aunque no estaban a la vista.

"Uno se culpa y dice 'tenía muchas cosas a la vista en el auto', pero bueno, yo vivo lejos, mi auto es una especie de valija andante, porque hago muchas actividades. Tenía dos bolsos repletos con equipos de tenis, perfumes, maquillajes... De todo", se lamentó. Además, agregó que esta situación ya le había pasado anteriormente. "La raqueta se ve que es algo que gusta, porque es la tercera vez que me roban una raqueta y es la tercera vez que me pasa esto", cerró. La periodista agregó que aún no hizo la denuncia, pero que la hará próximamente.

Paula Trapani recordó el particular momento que vivió con Diego Maradona

Paula Trapani recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera como periodista: el día en el que Diego Maradona atacó a los periodistas que se encontraban en la puerta de su quinta de Moreno con un rifle de aire comprimido, en el año 1994. "Ese día estábamos cubriendo que él había desaparecido, como tantas otras veces, del club. Lo había contratado Newell’s y no aparecía. Fueron varios días en los que nadie sabía dónde estaba, hasta que se detectó que estaba en la quinta de Moreno", relató, durante una entrevista en el programa de entrevistas Debo decir (América TV).

Y agregó que todos los periodistas lo fueron a esperar a la vereda durante horas cuando, de repente, El Diez los echó con un rifle. "Yo zafé de casualidad, pero le pegó a los dos que estaban al lado mío. Fue tremendo. ¡Imaginate!". A pesar de este momento, años después Trapani logró reconciliarse con Maradona. "Tuve la oportunidad de hacerla una nota en Roma, vivir lo que él genera en Italia, que fue una experiencia increíble, y me pidió disculpas", recordó.