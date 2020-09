La ex conductora de Telefe Noticias explicó las razones de su salida.

La periodista Paula Trápani debutó en la pista del "Cantando 2020", en reemplazo de Flor Torrente -quien dio positivo de COVID-19-, con solo dos días de ensayo. Para sorpresa del jurado, su perfomance se mantuvo a tono y obtuvo un cálido recibimiento. Aunque su canto quedó en segundo plano ya que confesó, a 15 años de su partida, la verdadera razón por la que se fue de Telefe Noticias, en donde era conductora. "El noticiero era muy cuadrado", lanzó.

Trápani "salió al toro" junto a Augusto Buccafusco con tan solo dos días de ensayo y, en diálogo con Ángel de Brito y Laurita Fernández, reveló: “Amo cantar. Soy comunicadora y creo que la música es también una forma de comunicación”. Tras ello, interpretó la canción "Aprender a volar", de Patricia Sosa, a capella y junto a su hija, quien la acompañó al estudio.

Además, y ante la pregunta de Ángel de Brito, confesó cuál fue la verdadera razón que la llevó a irse de la conducción de Telefe Noticias. “Cuando me fui la primera vez de Telefe me pasó que yo elegí esta profesión por lo dinámica que es, por estar todo el tiempo encontrándote con cosas nuevas, inesperadas. Y estando mucho tiempo al frente de la conducción del noticiero en un momento sentí que me había achanchado”, respondió, con sinceridad.

“Necesitaba desafíos nuevos y ahí me ofrecieron hacer magazines, donde una se puede mostrar como es. En esa época el noticiero era mucho más acartonado que el de hoy. Era muy cuadrado, estructurado, y en un momento sentí que tenía ganas de despegar de eso, de demostrar que tenía piernas debajo del escritorio, y fui por otros desafíos", agregó.

Y para cerrar, finalizó con una breve pero contundente reflexión: “Quizá hoy todavía estaría haciendo el noticiero del mediodía de Telefe si no hubiera tomado esa decisión. La verdad es que capitalicé todo lo que hice durante estos años y estoy contenta”. En la actualidad, Paula Trápani se desempeña como panelista en el magazine "Hay que ver" (El Nueve) conducido por José María Listorti y Denise Dumas.

¿Cómo le fue en su debut cantando?

Para su arranque, la periodista eligió el tango "Malena", obteniendo criticas en su mayoría positivas. Nacha Guevara la felicitó por su perfomance y la calificó con un 8, expresando: “¡Muy buen debut! Tenés una voz muy linda y sos afinada”. Diferenciándose de su colega, "La Princesita" señaló: “Eras una incógnita porque uno no sabía cómo cantabas. Tu voz da para el tango, pero hubo desafinaciones que se notaron. Estuvo bien hecho, correcto, no me encantó”. El puntaje fue un 6.

“La interpretación estuvo correcta, interpretaron bien. Hubo algunos problemas de afinación", marcó Oscar Mediavilla, quien también le puso un 6 y le dio paso a Moria Casán, con el voto secreto de la ronda. Más benévola, "La One" les dio un consejo a los participantes: “Me gustó, fue prácticamente sin ensayo. Se tienen que comunicar más entre ustedes, que falta química. Fue un debut al toro, como se dice en el teatro”.