Una figura de El Trece fue internada de urgencia: "Me tienen que amputar"

Una figura de El Trece sufrió un grave problema de salud, fue internada de urgencia y los médicos evalúan amputarle una extremidad.

Una reconocida figura de El Trece fue internada de urgencia y podrían amputarle una de sus extremidades. Así lo informó esta persona a través de un descargo publicado en sus redes sociales, en el que se mostró sumamente angustiada y contó los detalles de su sorpresiva internación. Según su relato, los médicos le dijeron que deben amputarlo debido a un grave problema de salud que le aconteció.

“Tengo miedo. De un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en siete días se me puso todo feo. Estoy internado en el Hospital Arcade de San Miguel. Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo, les juro. No entiendo cómo puede estar pasando esto”, escribió en sus historias de Instagram.

Y agregó que la situación llegó a un límite, debido a una mala praxis por los proMcedimientos estéticos que Aníbal Lotocki le realizó años atrás: "No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó". Se trata de Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso, quien años atrás, había pasado por el quirófano de Lotocki.

Según su relato, el cirujano le hizo más de 20 procedimientos estéticos sin su consentimiento, a pesar de que solamente había pasado por el quirófano con la intención de retocarse la nariz. Al igual que le ocurrió a Silvina Luna y muchas otras modelos que se atendieron con Lotocki, a Mariano le quedaron graves secuelas irreversibles en su salud por haberle inyectado aceite de motocicleta.

“Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, cerró Mariano en su comunicado. Por lo pronto, no se saben más novedades sobre su situación.

La mala praxis de Aníbal Lotocki hacia Fran Mariano

Fran Mariano había contado en Intrusos (América TV) que Lotocki le inyectó aceite de motocicleta, al igual que a muchas de sus pacientes. Esto no solamente le desfiguró el rostro, sino que además le dejó severos problemas de salud que no tienen solución, ya que el cuerpo nunca termina de eliminar esa sustancia. "Yo hice la biopsia y él me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y el doctor Gustavo Sampietro, que me lo pudo sacar, me explicó que iba a quedar una cicatriz en las incisiones", relató.

Este aceite, además, le afectó a la visión. “Yo tengo lentes de contacto porque no veo. Me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Ahora me las sacaron, pero eso era el aceite que él me había inyectado con el afán de hacer los ojos más rasgados”, detalló. En febrero de 2022, Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación, tras la demanda que le hizo Silvina Luna. Sin embargo, la Justicia determinó que su condena fue de tan corto tiempo porque, supuestamente, no existen pruebas suficientes de qué sustancia les inyectó a sus pacientes.