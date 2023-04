El calvario de Fran Mariano tras haber sido operado por Lotocki: "Me arruinó la cara"

El exparticipante de Cuestión de Peso se quebró al relatar los problemas de salud que le generaron las cirugías a las que se sometió. Flor de V quedó impactada y explotó contra el médico.

Fran Mariano pasó por Cuestión de Peso en 2011 y en el último tiempo volvió a destacarse en los medios por someterse a más de 20 cirugías para parecerse a Ricky Martín. El encargado de llevar adelante las operaciones fue Aníbal Lotocki y este miércoles el joven lo acusó de mala praxis: "Me desfiguró”.

Mariano visitó el piso de Intrusos y se quebró al contar las consecuencias que le quedaron en el rostro tras la intervenciones del médico. "Yo no quería esto. Yo fui porque quería sentirme bien”, expresó entre lagrimas. Impactada, Flor de la V con total sinceridad le dijo que no podía creer cómo tenía la cara.

"Yo hice la biopsia y él me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Yo tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y el doctor Gustavo Sampietro, que me lo pudo sacar, me explicó que iba a quedar una cicatriz en las incisiones", relató, mientras mostraba las cicatrices que le quedaron. Además, señaló que esa sustancia se le estaba metiendo en los ojos y afectándole la visión.

“Yo tengo lentes de contacto porque no veo. Me tocaba y sentía bolsas de líquido alrededor de los ojos. Ahora me las sacaron, pero eso era el aceite que él me había inyectado con el afán de hacer los ojos más rasgados”, lamentó. El exparticipante de Cuestión de Peso aseguró que a él le pasó lo mismo que a otras tantas víctimas que señalaron que cuando se despertaron de la anestesia se dieron cuenta de que les había hecho más cosas de las acordadas. “Yo le dije Aníbal quiero un poquito la nariz y cuando me levanté tenía hechos los pómulos, el mentón, las cejas... Porque él me decía ‘a mí no me gusta hacer una cosita sola. Me gusta ver y hacer’”, recordó.

Según contó, el médico le dijo que le había colocado metacrilato y empezó a preocuparse en 2016, dos años después de la cirugía, cuando se le comenzó a hinchar la cara. Luego reconoció que nunca le pagó y reveló que decidió intervenirse con él porque "operaba a todos los famosos".

Lotocki fue condenado en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación, tras la demanda por la praxis que le hizo Silvina Luna. El médico apeló el falló y mientras aguarda la decisión del Tribunal de Casación, reapareció días atrás en Intrusos y dijo una repudiable frase sobre la salud de la modelo, que aguarda por un trasplante de riñón.

“Nosotros mostramos una resolución del Anmat donde dice claramente que el producto que apliqué está permitido, que se puede colocar en los lugares que colocamos, en las profundidades que colocamos, con las cantidades que colocamos. Pensé que la causa estaba resuelta. No obstante el juez encuentra un vericueto donde dice: ‘En el consentimiento informado vos no colocaste una leyenda que diga que esto produce granuloma. Y yo el granuloma lo considero una lesión’", sostuvo.

"Y nosotros planteamos que el granuloma no es una lesión: el granuloma es una reacción del cuerpo al metacrilato, a cualquier producto que pongas... una prótesis mamaria que se encapsula, un implante dental, un punto de sutura o una inyección de vitamina produce granuloma... Imaginate que si un granuloma fuera una lesión, todos los médicos estaríamos presos”, cerró.

Flor de la V explotó contra Aníbal Lotocki

Florencia de la V no dejó pasar por alto los dichos de Lotocki y lo cruzó sin filtros en Intrusos. "Apareció el doctor Lotocki. Y cada vez que aparece genera polémica. Tira bomba y es indignante escucharlo. Ahora la culpable es Silvina Luna", comenzó diciendo la conductora de América TV, mirando a cámara.

Por su parte, Marcela Tauro se sumó a la postura de la conductora y expresó: "Estoy indignada. Cero empatía. Hizo un video en las redes en el que le echa la culpa a Silvina Luna, dice que ella tenía esa enfermedad, que es preexistente, que es de antes de tratarse con él".

Atento a las palabras de sus compañeras, Pablo Layus apuntó: "Ese siempre fue su argumento. En ese video, lo que dice es que los médicos le hicieron creer a Silvina Luna que el culpable era el doctor Lotocki". Y Flor estalló: "Los peritos que analizaron las historias clínicas son tibios. No hay una certeza de lo que le inyectó a Silvina, ni a cada una de las víctimas… Hay muchas personas que están mal de salud: Gabriela Trenchi, Fran Mariano. Él está desfigurado por las cosas que le inyectó".

"Hay muchos aportes en la justicia, pero no son suficientes para que lo culpen. Es tremendo lo que pasa con este hombre, Aníbal Lotocki, porque sigue operando", continuó, con bronca y agregó: "Es indignante verlo hablar de esa manera, sobre todo ante el estado de salud, tan delicado, de Silvina Luna, que no lo tenía".

La conductora de Intrusos es cercana de la modelo y cerró el tema con contundencia: "Silvina Luna no estaba mal de salud. Yo trabajé muchísimos años con ella y nunca fue a un médico. Nunca tuvo una enfermedad. Todo fue ocasionado después de las intervenciones que se sometió con Aníbal Lotocki. Y lo cuenta ella también en su libro".