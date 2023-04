Silvina Luna compartió un impactante video y dejó a todos muy tristes: "No podría vivir"

La modelo compartió en Instagram su alarmante estado de estado de salud y recibió miles de mensajes de apoyo. La exparticipante de Gran Hermano espera por un trasplante de riñón.

Silvina Luna compartió un impactante posteo en Instagram para mostrar como se realiza diálisis, mientras aguarda por un trasplante de riñón. La modelo grabó un video para mostrar el procedimiento y compartió por primera vez con sus seguidores su alarmante estado de salud: "Sin esta máquina no podría vivir".

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mi, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", escribió.

"Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa mas.. esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mandenme buena energía Y de esta salimos!!", finalizó y recibió miles de likes y mensajes de apoyo.

En el video se la puede ver a Luna recostada en una camilla con un barbijo puesto. "Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, o sea, que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible”, explicó.

Según relató, estaba en una sala con muchas personas, divididas por biombos de plástico. Y como debía permanecer allí varias horas, les pidió a sus seguidores que le recomienden libros o videos "copados" para pasar el tiempo.

¿Qué le pasó a Silvina Luna?

Los problemas de salud de Silvina Luna comenzaron en 2010, luego de realizarse una cirugía estéticas con Aníbal Lotocki. La intervención no salió bien, pues sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico por mala praxis.

En cuanto a la judicialización del caso, en febrero de 2022, el cirujano fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

Hace algunas semanas, Fernando Burlando, abogado de la exparticipante de Gran Hermano, fue contundente sobre el estado de salud de su clienta: "Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere".

A principio de este año se conoció la noticia de que necesitaba un trasplante de riñón y que ya estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).