Fernando Burlando llevó preocupación al hablar de Silvina Luna: "Se muere"

El abogado Fernando Burlando habló de la difícil situación que atraviesa Silvina Luna y no se privó de hacer un duro comentario sobre el estado de salud de la exmodelo.

El abogado Fernando Burlando brindó una entrevista donde reveló preocupantes detalles sobre el estado de salud de Silvina Luna y arrojó una triste definición sobre la situación que atraviesa la exmodelo. "Si no lo hace, se muere", sentenció.

Actualmente Silvina Luna debe hacerse diálisis varias veces a la semana debido a la falla de sus riñones, motivo por el que está esperando un transplante, por la mala praxis en las cirugías estéticas que le practicó el doctor Aníbal Lotocki. En este marco, el abogado dio una nota a Nosotros a la mañana (El Trece) donde abordó este tema y los efectos emocionales que trajo en Silvina: “El juicio para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal".

"Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere", cerró Burlando sin andarse con rodeos y remarcando la gravedad del estado de Silvina.

Qué había dicho el doctor que removió el material tóxico del cuerpo de Silvina Luna: "Está prohibido en el mundo entero"

Meses atrás, el doctor Cristian Latorre, quien removió del cuerpo de la exmodelo el material tóxico que se le encontró explicó: "Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo. Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”.

“Ese contenido puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad. En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrolar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”, agregó Latorre, en diálogo con LAM.