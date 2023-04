Filtran cómo está de salud Silvina Luna: "Si no lo hace se muere"

Silvina Luna se encuentra en un momento delicado de salud tras revelar que necesita un trasplante de riñón. Cómo es su día a día.

Silvina Luna se encuentra en pleno tratamiento luego de conocerse su delicada situación de salud: necesita un trasplante de riñón y a raíz de esto, ingresó al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). Frente a este contexto, se reveló cómo se encuentra y qué lineamientos médicos debe seguir.

La vida de Silvina Luna cambió por completo: el juicio por mala praxis contra el cirujano plástico Aníbal Lotocki y como consecuencia de esta intervención quirúrgica, sus problemas renales. Por este motivo, Fernando Burlando salió a hablar en Nosotros a la mañana, programa conducido por "El Pollo" Álvarez en El Trece.

"Silvina es una sobreviviente, una mujer muy valiente. Vivir a cuestas con una enfermedad que no sabés qué alcances tiene, además de los efectos que genera la enfermedad, lo que debe provocar a nivel psicológico y psiquiátrico", indicó el abogado defensor. Uno de los últimos proyectos laborales de Luna fue como participante de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el reality show que condujo "El Chino" Leunis y Pampita. Incluso allí tuvo que abandonar la casa en algunas emisiones por sus problemas de salud.

"El juicio fue muy duro para ella, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto le ha hecho mucho mal y continúa haciéndole mal. Pensá que ella está presa y rehén de una situación, más privada de sus libertades, que la persona que la lastimó con esta enfermedad", detalló Burlando. En ese momento, reveló cuál es el tratamiento médico que debe realizar: "Tiene que ir tres veces por semana a hacer diálisis cuatro horas por día, si no lo hace directamente se muere. No sé si está claro eso. No puede tener una vida normal, cosas tremendamente disvaliosas para cualquier ser humano".

Silvina Luna reveló la verdad de su problema de salud: "Me aferro a eso"

Silvina Luna rompió el silencio sobre sus problemas de salud y contó cómo atraviesa este momento de su vida. La modelo y celebridad de televisión se encuentra en espera de un trasplante de riñón.

"Yo caí en la trampa de los estereotipos. Que no existen en realidad, pero yo quería verme de determinada manera. Estaba en una etapa de teatro de revista, trabajaba con el físico. Yo creía que quien era no era suficiente. Creo que ahí empezó todo. Y después tuvo sus consecuencias", comenzó su descargo Silvina, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, sobre los mandatos estéticos que la llevaron a hacerse intervenciones en su cuerpo que le causaron graves problemas de salud.

Luna aseguró que el médico que la atendió en su momento, Aníbal Lotocki, le planteó el tratamiento como algo inofensivo y sin consecuencias en su organismo. "Y compré. Lo veo mucho ahora, yo veo chicas de 20 años que se tocan la cara y ya empiezan con el botox, con los rellenos, y en algún momento somos esclavas de eso porque es un círculo vicioso, no parás más. Entonces, hay que tener mucho cuidado y realmente darse cuenta de lo valiosos que somos, que tenemos este cuerpito para esta vida y hay que cuidarlo", agregó la modelo.

"Al año me hice un estudio de laboratorio y salió que tenía ahí algunos desajustes. Empezaron a investigar y lo asociaron con esto. Hipercalcemia es lo que me produjo. Después se empezó a estudiar y había otras chicas también que padecían lo mismo. Por eso llegamos al juicio oral hace poco, hice mi parte en la Justicia", sumó Luna.