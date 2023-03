Así quedó Fran Mariano tras operarse 30 veces para parecerse a Ricky Martin: "Tengo una parálisis"

El exparticipante de Cuestión de Peso se pronunció sobre sus cambios estéticos para parecerse a Ricky Martin. Fran Mariano saltó a la fama por ser el fan de Graciela Alfano en Showmatch.

Fran Mariano habló sobre las múltiples cirugías estéticas que se hizo en el rostro para parecerse a Ricky Martin y contó cómo fue ese proceso. El exparticipante de Cuestión de Peso habló sobre las presiones sociales y cómo éstas lo afectaron para que tomara la decisión de realizarse esas intervenciones.

"Fue por el sentido de pertenencia que tenemos todos los seres personas, yo no digo 'seres humanos'. Y en ese momento no tenía la distinción de que en realidad tenía que ser yo en mi mejor versión, yo dije 'a ver, qué me gusta más de todo el mundo : Ricky Martin. Y la gente es cierto que em decía que me parecía un poco, entonces yo me la creí (risas)", comenzó su descargo Fran Mariano, en diálogo con Carmen Barbieri y el equipo de Mañanísima.

"Caí en manos muy peligrosas y tuve operaciones con un cirujano muy conocido por las colas que hizo, Aníbal Lotocki. De hecho, tengo una pequeña parálisis porque em rompió un nervio de la cara", continuó al contar que con ese cirujano se hizo la nariz y el mentón. "Yo había ido por eso y cuando estoy ahí me dice que me pondría pómulos. Me pone agua fisiológica para que viera como me quedaba y le dije que no, que no me gustaba. Cuando me levanto de la operación, me había puesto los pómulos igual", agregó.

El fuerte relato de Fran Mariano por la violencia homofóbica de su padre

"Tengo cicatrices en el cuerpo por los golpes que recibía. Yo siempre fui gay desde chico y eso fue su mayor tortura. No me voy a olvidar nunca un día que me encontró, estaba peinando a mi hermana, y agarró una plancha de ropa y me la partió en la cabeza", comentó el exparticipante de El Trece en diálogo con Gastón Pauls. Y sumó: "Yo comía porque sentía que el día que mi papá me quisiera matar con un cuchillo, no me iba a tocar nada porque la grasa iba a frenar eso, no me iba a poder matar. Creo que empecé a comer y hacerme el pez globo. Eso fue, eso está todavía. Nunca tuve una pareja, porque me pasa que los hombres me gustan pero les tengo miedo. Comía literalmente hasta que sentía la comida hasta el cuello y ahí es cuando uno se da cuenta que es adicto, porque no podés controlarte".