Una figura de El Trece empezó a vender contenido para adultos: "Necesito la guita"

Una figura de El Trece se sumó a la nueva ola de famosas que venden contenido adulto en una plataforma especial.

Una figura de El Trece reveló que decidió comenzar a vender contenido para adultos y se mostró algo avergonzada por el hecho. "Necesito la guita", se sinceró la panelista de Momento D (El Trece) en diálogo con LAM, luego de que se viralizaran algunas imágenes que puso a la venta en una reconocida plataforma de la que ya forman parte otras famosas.

En el último tiempo son cada vez más las celebridades que deciden ofrecer fotos y videos en plataformas para adultos, dados los beneficios económicos que ofrecen. Es que, además, los arreglos con estos sitios suelen ser en dólares, algo muy codiciado en los últimos días con la fuerte crecida de la venta ilegal de la divisa estadounidense. Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero son solo algunas de las celebridades que se animaron a crear contenido adulto, y a ellas se les sumó otra famosa, que lo reveló en las últimas horas.

Se trata nada menos que de Cinthia Fernández, que en diálogo con LAM explicó por qué decidió sumarse a la plataforma "hot". "No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena", se sinceró la panelista de Momento D, luego de que se viralizaran algunas de sus imágenes subidas de tono. Es que según trascendió, para algunas celebridades las ganancias rondan entre los 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión, una cifra nada despreciable.

"Antes era una carnicería, eras la trola del año", agregó Fernández, reconociendo que actualmente la sociedad ya no juzga tanto ni está tan mal visto esta clase de contenido. Por otra parte, la panelista explicó: "Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie". "Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago", cerró Cinthia Fernández.

El problema de salud de Cinthia Fernández

El día del cumpleaños de Ángel de Brito, Cinthia estaba invitada a la fiesta que organizó el conductor de LAM, aunque nada salió como esperaba. La artista reveló en sus redes que apenas llegó al lugar, estuvo algunos minutos y tuvo que retirarse del lugar porque le empezó a temblar todo el cuerpo, por lo que se fue inmediatamente. Con respecto a los motivos, la bailarina especuló: "O incubo algo, o estrés, o cansancio, o cosas del más allá". Al otro día ya no tenía temblores pero aseguró que se sentía rara, por lo que los seguidores se preocuparon por ella.