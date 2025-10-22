Una figura de América TV anunció su renuncia en vivo: "No puedo seguir"

Una famosa figura renunció a su programa.

En medio de una emisión de su programa radial, Yanina Latorre dejó sin palabras a sus oyentes y a los seguidores de LAM al confirmar que no continuará en el ciclo de América TV. La panelista, una de las figuras más emblemáticas del formato, aseguró que la decisión está tomada y que se trata del cierre de una etapa.

“El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, expresó desde El Observador 107.9, la emisora donde también conduce su propio ciclo. Con tono sereno, Yanina aclaró que no se trata de una pelea ni de un conflicto con el equipo, sino de una cuestión de tiempos. “No puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, explicó.

Desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda —otro programa del canal que se emite antes de LAM—, su agenda se volvió casi imposible de sostener. Entre ensayos, compromisos laborales y nuevos proyectos, el desgaste se hizo sentir. “Hay que saber cuándo hacer una pausa”, reconoció la periodista, quien también adelantó que se prepara para su primer unipersonal teatral, una apuesta que marcará un nuevo rumbo en su carrera.

Qué dijo Mariana Brey sobre la posibilidad de reemplazar a Yanina Latorre

Tras la confirmación de la salida de Yanina Latorre, los rumores sobre su reemplazo no tardaron en aparecer, y el nombre de Mariana Brey fue uno de los primeros en circular. Consultada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la panelista de A la Barbarossa decidió aclarar la situación.

“Hace unos días se confirmó lo que te conté hace un mes, que tiene que ver con la salida de Yanina de LAM. Fue ella misma quien mencionó a Mariana como su posible reemplazante”, contó Etchegoyen antes de leer el mensaje que le envió la periodista. “Hola Juan, por ahora para 2026 no tengo nada cerrado. Primero me voy a juntar con Telefe, que tengo contrato vigente”, respondió Brey. Y agregó: “No tengo aún nada confirmado y la prioridad la tiene Telefe”.